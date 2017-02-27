27.02.2017 16:04:33

Mursi'ye verilen nişan ve madalyalar davasında 'takipsizlik' kararı

Mısır'da mahkeme, demokratik seçimlerle işbaşına gelen ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye verilen devlet nişanı ve madalyaların geri alınması istemiyle açılan davada takipsizlik kararı verdi.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kahire Acil İşler Mahkemesinde bugün görülen duruşmada Mursi'ye verilen devlet nişan ve madalyalarının geri alınması davasında takipsizlik kararı verilerek dava dosyasının İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi. Karara 15 gün içerisinde itiraz edilebileceği belirtildi.

Söz konusu davayı açan Mısırlı avukat Eşref Ferahat dava dilekçesinde, "Dış mihraklara bilgi sızdırmak ve devlet güvenliğine zarar vermekle yargılanan birisinin devlet nişan ve madalyalarına sahip olması uygun değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından görevinden uzaklaştırılan ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Mursi, hakkında açılan 5 dava bulunuyor. Mursi hakkında "Hapishaneler baskını" davasında verilen idam ile "Büyük casusluk" davasında verilen müebbet hapis cezaları temyiz mahkemelerince bozulurken "İttihadiye olayları" davasında verilen 20 yıl hapis cezası onandı. "Katar için casusluk" davasında verilen 40 yıl hapis cezasında ise henüz temyize gidilmedi. Mursi'nin "Yargıya hakaret" suçlamasıyla yargılandığı dava ise sürüyor.