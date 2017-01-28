29.01.2017 11:25:18

MURGEM'den ücretsiz deneme sınavı

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (MURGEM), 19 Şubat Pazar günü üniversite sınavlarına yönelik geniş katılımlı ücretsiz deneme sınavı yapacak. 3 bin 800 kişilik kontenjanı bulunan sınav tamamen ücretsiz olup sınav giriş kartları MURGEM'in Kızılsayaray Mahallesi'nde bulunan merkezinden alınabilecek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (MURGEM), 19 Şubat Pazar günü üniversite sınavlarına yönelik geniş katılımlı ücretsiz deneme sınavı yapacak. 3 bin 800 kişilik kontenjanı bulunan sınav tamamen ücretsiz olup sınav giriş kartları MURGEM'in Kızılsayaray Mahallesi'nde bulunan merkezinden alınabilecek.Muratpaşa Belediyesi'nin maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversite hazırlık kurslarına gidemeyen öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hedefiyle 2015 - 2016 eğitim yılında hizmete açtığı MURGEM, Antalya'nın en geniş katılımlı üniversiteye yönelik deneme sınavını gerçekleştirecek. Soruların tamamı MURGEM'in deneyimli öğretmen kadrosu tarafından hazırlanan sınav 19 Şubat Pazar günü Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak. 3 bin 800 kontenjanı bulunan sınav için giriş kimlik kartları MURGEM'in Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan merkezinden 30 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında alınabilecek.