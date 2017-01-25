25.01.2017 12:34:47

MURGEM'de tatil yok

Muratpaşa Belediyesi hizmete açtığı Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde (MURGEM), sömestr tatilinde 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik yoğunlaştırılmış kurs programı başlattı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muratpaşa Belediyesi hizmete açtığı Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde (MURGEM), sömestr tatilinde 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik yoğunlaştırılmış kurs programı başlattı.Kızılsaray Mahallesi'nde 2015 - 2016 eğitim ve öğretim yılı başında hizmete açılan 15 derslikli MURGEM, ilk yılında elde ettiği başarılarla Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. YGS'de Türkiye genelinde 180 puan ve üzeri alan öğrencilerin oranı yüzde 75.6 olarak gerçekleşirken MURGEM'li öğrencilerinin başarı oranı yüzde 98.5 oldu. MURGEM'de geçen yol sadece 10 öğrenci 180 puan barajını aşamadı. LYS'de ise sınava MURGEM'le hazırlanan 572 öğrencinin 486'sını üniversiteye yerleştirme başarısı gösterdi.MURGEM, 2016-2017 eğitim yılına bin 145 öğrenciyle başlarken sömestre tatilinde 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik yoğunlaştırılmış kurs programı başlattı. MURGEM'de 570 öğrenci haftada 20 saate çıkarılan derslerle geçen bir dönemi tüm derslerle birlikte tekrarını yapacak.