04.02.2017 09:55:34

Muratpaşa Yörük Türkmen Çalıştayını topluyor

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Yörükler Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) işbirliğiyle 'Ulusal Yörük Türkmen Çalıştayı'nın ikincisini topluyor. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 300 Yörük ve Türkmen derneğinin temsilcilerinin ve alanlarında uzman akademisyenlerin katılacağı çalıştay üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

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Muratpaşa Belediyesi, Antalya Yörükler Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) işbirliğiyle 'Ulusal Yörük Türkmen Çalıştayı'nın ikincisini topluyor. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 300 Yörük ve Türkmen derneğinin temsilcilerinin ve alanlarında uzman akademisyenlerin katılacağı çalıştay üç oturum halinde gerçekleştirilecek.Muratpaşa Belediyesi 24 - 26 Şubat tarihleri arasında Antalya Yörükler Derneği ve YÖRKAM işbirliğiyle 2. Ulusal Yörük Türkmen Çalıştayı'nı topluyor. Crowne Plaza Otel'de gerçekleştirilecek çalıştaya Diyarbakır'dan İzmir'e, Ağrı'dan Balıkesir'e ve Antalya, Burdur, Isparta bölgesinden yaklaşık 300 Yörük ve Türkmen derneğinin temsilcileri davetli olarak katılacak.Başkan Uysal, Yörük kültürünün Anadolu coğrafyasının, Türkiye'nin kültürel dokusunun temel yapı taşı olduğunu belirterek, insan ve doğa sevgisiyle şekillenmiş barış, hoşgörü, eşitlik, emek ve özgürlük idealleriyle yoğrulmuş olduğunu söyledi.Evrensel kültürün parçasıKendi dünyasını sırtında taşıyan kadim bir kültür olan Yörük kültürünün sahip olduğu ve savunduğu değerlerle evrensel kültür mirasının da bir parçası olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Yerel değerlere sahip çıkmadan, onun gelişimine katkı sunmadan evrensel değerlerin, bütün insanlığın ortak mirası anlamında kültürün bir parçası haline gelemezsiniz. Bu noktada bize düşen görev, Yörük kültürünü yaşatmak ve savunduğu değerleri, hayata dair bakış açışını gelecek kuşaklara aktarabilmektir" diye konuştu.Çalıştay programıBu çerçevede gerçekleştirilecek çalıştay, 24 Şubat Cuma günü Zeki Oğuz, Bayram Kabadayı ve Latif Çağır'ın 'Yörük Fotoğrafları Sergisi'nin açılışıyla başlayacak. Açılış konuşmalarıyla devam edecek çalıştayın ilk gününde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bekir Direkçi'nin moderatörlüğünde 'Dil ve Yörük Folkloru' oturumu gerçekleştirilecek.Çalıştayın ikinci günü ise YÖRKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu'nun moderatörlüğünde 'Yörüklerde Yaşam Tarzı ve Demokrasi Algısı' başlıklı oturumla başlayacak. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ın oturum başkanı olduğu 'Tarih' başlıklı oturumla devam edecek çalıştayda akşam ise yöresel sanatçıların sahne alacağı Yörük Gecesi düzenlenecek. Çalıştayın son gününde ise katılımcı dernekler arasında buluşma ve serbest kürsü konuşmaları gerçekleştirilecek.