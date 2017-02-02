02.02.2017 10:56:43

Muratpaşa seriyi sürdürmek istiyor

Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Süper Lig'in 17'nci hafta karşılaşmasında Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü ile sahasında karşılaşacak.

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Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Süper Lig'in 17'nci hafta karşılaşmasında Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü ile sahasında karşılaşacak.Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, 4 Şubat Cumartesi sahasında Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Oynadığı 16 maçtan 10 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrılan ve ligde 5'inci sırada bulunan Muratpaşa ve İstanbul temsilcisinin mücadelesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 15.00'de başlayacak. Ligin 2'nci devresinde iyi bir çıkış içinde olduklarını belirten, antrenör Birol Ünsal, "Ligde üst üste aldığımız galibiyetlerle iyi bir seri yakaladık. Bu galibiyet serisini Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü karşısında da sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.