05.02.2017 14:16:43

Muratpaşa'nın yaşlıları Türkiye şampiyonu oldu

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nin 'Dünya Şampiyonu' dans takımı, ekibe yeni dahil olan çiftleriyle Adana'da katıldığı Türkiye Dans Şampiyonası'nda tüm birinciliklere ambargo koydu. 8 çift, yarıştıkları kategorilerde sadece şampiyonluğa değil diğer kürsü derecelerine de Muratpaşa Belediyesi'nin adını yazdırdı.

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Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nin 'Dünya Şampiyonu' dans takımı, ekibe yeni dahil olan çiftleriyle Adana'da katıldığı Türkiye Dans Şampiyonası'nda tüm birinciliklere ambargo koydu. 8 çift, yarıştıkları kategorilerde sadece şampiyonluğa değil diğer kürsü derecelerine de Muratpaşa Belediyesi'nin adını yazdırdı.Muratpaşa Belediyesi'nin Gönül Bahçesi dans takımı, 14 Ekim'de Belek Gloria Sports Arena'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri başarının ardından Adana'da düzenlenen Türkiye Dans Şampiyonası'ndan da madalyayla döndü.En genci 57 yaşındaTürkiye Şampiyonası'nda Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi dans takımı en genci 57 en yaşlısı 72 yaşında olan 8 çiftle katıldı. Cumartesi günü piste çıkan çiftler, yarıştıkları tüm kategorilerde sadece şampiyonluğu değil diğer kürsü derecelerini de kazandı.Ödülleri topladılar50 - 54 yaşları arası dansçıların yarıştığı Senior 3D kategorisinde Erşan Hıdıroğlu ve Semra Torlak çifti 1'inci olurken, İsa Vuran ve Sabriye Kaya çifti 2'nci oldu. Aynı yaş kategorisinde düzenlenen senior 3E yarışlarında ise Seracettin Tav ve Nurhayat Şahin çifti şampiyonluk kürsüsüne çıktı.65 yaş üstü dansçıların yarıştığı senior 4E kategorisinde 1'incilik Necdet Akbaş ve Türkan Nassl'ın olurken 2'ncilik Günay Özsüer ve Emel Özgür çiftinin oldu. Senior 4D kategorisinde ise Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nin dansçıları tüm kürsü derecelerini kazandı. Şampiyon Tuncel Yiğit ve Hale Aydın'ın olurken 2'ncilik kürsüsünde Abdullah Tülü ve Esma Pınar çifti yer alırken 3'üncülük Süleyman Tanriöver ve Hatice Hiçdurmaz çiftinin oldu.