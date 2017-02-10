10.02.2017 13:09:52

Muratpaşa'dan yeni evlenenlere Türk Bayrağı ve Nutuk

Muratpaşa Belediyesi, yeni evlenen çiftlere Türk Bayrağı ve Atatürk'ün Nutuk'unu hediye edecek.

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Muratpaşa Belediyesi, yeni evlenen çiftlere Türk Bayrağı ve Atatürk'ün Nutuk'unu hediye edecek.Yılda ortalama 3 bin nikah akdi gerçekleştirilen Muratpaşa Belediyesi, evlenen çiftlere çok özel bir hediye vermeye hazırlanıyor. Belediye, evliliğe ilk adımı atan çiftlere, Türk Bayrağı ve Atatürk'ün Nutuk'u hediye edecek. Evlenen ve evlenecek olan çiftlere mutluluklar dileyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Değerlerimizin öneminin anlatılması ve bugünlere nasıl geldiğimizin unutulmaması için evlenen komşularımıza Türk Bayrağı ve önderimiz Atatürk'ün Nutuk'unu hediye edeceğiz" dedi.