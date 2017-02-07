07.02.2017 10:33:17

Muratpaşa'da trafolar tabloya dönüşüyor

Muratpaşa Belediyesi, elektrik trafolarını kent estetiğinin parçası haline getirmek için başlattığı çalışmalar kapsamında en özgün çalışmalarından birini Avni Tolunay Caddesi'nde hayata geçirdi.

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Muratpaşa Belediyesi, elektrik trafolarını kent estetiğinin parçası haline getirmek için başlattığı çalışmalar kapsamında en özgün çalışmalarından birini Avni Tolunay Caddesi'nde hayata geçirdi.Muratpaşa Belediyesi'nin sokak ressamları Sinan Demir ve Mehmet Karasu, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın trafo binalarını kent estetiğinin bir parçası haline getirilmesi için başlattığı proje kapsamında 2015 yılında tuvalden betona geçti.Çocukların oynadığını yemyeşil parklarda, turunç fidanlarının, sıra halinde dizili olduğu kaldırımlarda yer alan trafoları tuvale dönüştüren ressamlar Tahılpazarı Mahallesi'nde yer alan trafoya buğday hasadını, geleneksel Osmanlı Pazarı'nın kurulduğu Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki trafoya geleneksel Osmanlı sokak satıcılarını çizdi.Bugüne kadar yaklaşık 50 trafoyu tabloya dönüştüren ressamlar son olarak Antalyaspor'un kuruluşunun 50'nci yıl anısına "Şehrini destekle" sloganıyla özel bir çalışmayı gerçekleştirdi. Ressamlar, son olarak ise Avni Tolunay Caddesi'nde kaldırım üzerinde bulunan iki katlı bir trafoda çalıştı. Yıllar içinde dış cephesi tamamen yıpranmış, üzerine asılan tabelalar, afişler ve sprey boyayla yazılmış yazılarla son derece kötü bir görünüme sahip trafoda ressamlarını çalışmasıyla inanılmaz bir değişim yaşadı.