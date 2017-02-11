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Muratpaşa'da okul salonlarına yoğun ilgi
12.02.2017 10:25:59

Muratpaşa'da okul salonlarına yoğun ilgi

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında yapımını tamamlanan spor salonlarını 6 bin 174 kişi kullandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında yapımını tamamlanan spor salonlarını 6 bin 174 kişi kullandı.

Muratpaşa Belediyesi,Milli Eğitim Bakanlığı'nın Okullar Hayat Olsun Projesi kapmasında 4 okulda spor salonu inşaatını tamamladı. Eğitim ve öğretim saatleri içinde öğrencilerin, mesai saatleri dışında ise mahalle sakinleri ve spor kulüplerinin kullanımında olan salonlar saat 08.30'da açılıyor ve gece 23.00'a kadar hizmet veriyor.

Üçü, 2015 - 2016 eğitim yılı içinde açılan salonları bugüne kadar öğrenci, mahalleli ve sporcular olmak üzere 6 bin 174 kişi kullandı. Salonlar, Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında da mahalle sakinlerine ve farklı branşlardan yüzlerce sporcuya hizmet vermeye devam edecek.

Namık Kemal'de boş saat yok

Memurevleri Mahallesi'nde bulunan Namık Kemal Ortaokulu Spor Salonu, 2016 - 2017 eğitim öğretim yılının başında hizmete açıldı. 755 metrekare alan üzerine kurulu salon içinde 2 soyunma odası, tuvalet, duş, lavabo, engelli tuvaleti, malzeme odası ve antrenör toplantı odası yer alıyor.

Salon, Muratpaşa Belediyesi'nin ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında salı ve perşembe günleri 08.00- 09.15 arasında yetişkinlere yönelik sabah sporunda mahalle sakinlerince kullanılıyor. Ayrıca, salonda salı ve cuma 20.00 - 22.00 saatleri arasında badminton, Çarşamba ve Cuma ise 18.00 - 20.00 saatlerinde kadınlara yönelik zumba kursları düzenleniyor. Salonda ayrıca hafta sonları 08.30 - 17.00 arası basketbol, voleybol ve badminton kursları düzenleniyor.

Yenigün'de gece sporu

Yenigün Mahallesi'nde bulunan DilşadRefizade İlköğretim Okulu Spor Salonu, 2015 - 2016 eğitim yılının ikinci döneminde açıldı. 595 metrekarelik sahasıyla birlikte 120 seyirci kapasiteli tribünün bulunan salonda yetişkinlere yönelik badminton kursları Pazartesi ve Perşembe günleri 20.00 - 23.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.Salon ayrıca aynı günlerde salon sabah saatlerinde spor yapmak isteyen mahalle sakinlerini hizmetinde.Salonda haftasonları ise 09.00'dan 19.00'a basketbol, voleybol ve badminton kursları da düzenleniyor.

Güzeloba'da zumba saatleri

Güzeloba Ortaokulu Spor Salonu da 2015 - 2016 eğitim ve öğretim yılıyla birlikte hem öğrencilerin hem de mahalle sakinlerini kullanımına açıldı. 645 bin TL'ye mal olan spor salonunda ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında haftada üç gün 19.30 - 21.30 yetişkinlere yönelik badminton kursları düzenleniyor.Zumba kursları ise Salı ve Perşembe günleri, mesai saatinin hemen ardından 18.00'de başlıyor ve 19.30'a kadar devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise salonda 08.30 - 12.00 saatleri arasında basketbol kursları düzenleniyor.

Sabah sporu için Ermenek

Ermenek İlköğretim Okulu Spor Salonu da geçen eğitim ve öğretim yılının başlangıcında 19 Ekim 2015'te düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bin 269 metrekarelik alana yapılan ve 200 seyirci kapasiteli tribüne sahip salonda,Pazartesi ve Perşembe günleri saat 09.15'te başlayan sabah sporuna ev sahipliği yapacak.

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