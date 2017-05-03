04.05.2017 11:52:59

Muratpaşa'da muhteşem kapanış

Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi Halk Kursları kursiyerleri 7 ayrı koreografide sahneye çıktı.

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Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi Halk Kursları kursiyerleri 7 ayrı koreografide sahneye çıktı.Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açtığı ücretsiz halk kurslarına katılan yaklaşık 3 bin kursiyer dönemi Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen müzikal gösteriyle tamamladı.'Zilha Gelin' ağıtından gelin ve damat halayına 14 türküden oluşan müzikal gösteride, dereye su almaya giderken düşüp boğulan, küçük yaşta yüklenen sorumluluğu kaldıramayarak intihar eden çocuk gelinlere yakılan ağıtlar, kına gecesi ve farkı yörelerden düğün türküleri canlandırmalarla seslendirildi.Yılsonu gösterisinin hem repertuvarının oluşmasında hem sahne aşamasında Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl tiyatro, halk oyunları, modern dans, batı müziği, Türk halk müziği branşlarında açtığı kurslarını öğrencileri ve öğretmenleri çalıştı. Onlara Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlileri de destek verdi. Şef Elif Gündoğdu'nun yönetimindeki gecede kursiyerler 6 ayrı kostüm ve 7 ayrı koreografide sahne aldı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal, kızı Eylül ve oğlu Efe'yle birlikte izlediği gösteri için Kültür Salonu hınca hınç doldu. Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada sanatın sanat ruhu estetize eden ve yücelten bir yanı olduğunu belirterek, "Yıl boyunca gösterilere katılan tüm kursiyerlere, emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Burada insanlarımızın sanatla yüceldiğini görmek, kültürümüzü klasikleştirdiklerini görmek gerçekten insanın bütün yorgunluğunu unutturuyor. Bunu yapmaya devam edelim" diye konuştu.Başkan Uysal, 2 saati aşkın devam eden gösterinin ardından tüm kursiyerleri ve emek verenleri temsilen şef Gündoğdu'ya çiçek takdim etti.