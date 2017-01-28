29.01.2017 11:23:25

Muratpaşa Belediyesi Zambak Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamladı

Muratpaşa Belediyesi, yılın ilk haftasında asfaltından kaldırımına kadar yenilemeye başladığı Sedir Mahallesi Zambak Caddesi'nde çalışmaları tamamladı. Yenileme çalışmalarında 3 bin 285 ton asfaltlama yapıldı. 650 metrekare kaldırım, 850 metre engelli şeridiyle Avrupa standartlarına uygun hale getirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muratpaşa Belediyesi, yılın ilk haftasında asfaltından kaldırımına kadar yenilemeye başladığı Sedir Mahallesi Zambak Caddesi'nde çalışmaları tamamladı. Yenileme çalışmalarında 3 bin 285 ton asfaltlama yapıldı. 650 metrekare kaldırım, 850 metre engelli şeridiyle Avrupa standartlarına uygun hale getirildi.Asfalt çalışmalarında 2016'da son 6 yılın rekorunun kırarak 123 bin 475 ton asfaltla ilçenin cadde ve sokaklarını yenileyen Muratpaşa Belediyesi, yılın ilk haftasında çalışmalara başladığı Zambak Caddesi'nde çalışmaları tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında Sedir Mahallesi'nde bulunan ve Eski Sanayi Sitesi'ni Vatan Bulvarı'na bağlayan 650 metre uzunluğundaki caddenin yenilenmesinde 3 bin 285 ton asfalt malzeme kullanıldı."15 bin 210 metrekare alana sıcak asfalt"Çalışmalar kapsamında cadde eskiyen asfaltından tamamen arındırıldı sonra 15 bin 210 metrekare alan sıcak asfaltla kaplandı. Caddede ayrıca 650 metrekare kaldırım düzenlemesi de yapıldı. Kaldırıma 850 metre engelli şeride de yerleştirilirken çalışmalar kapsamında ayrıca 150 metrekare de orta refüj düzenlemesi gerçekleştirildi.