27.12.2016 10:45:59

Muratpaşa Belediyesi kırmızı-beyaz'a büründü

Muratpaşa Belediyesi, sayılı günlerin kaldığı yeni yıl için kent meydanına açılan bahçesini ışıklandırdı.

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Muratpaşa Belediyesi, sayılı günlerin kaldığı yeni yıl için kent meydanına açılan bahçesini ışıklandırdı.Yeni yıl için geri sayım başlarken Muratpaşa Belediyesi, kent meydanına açılan ve yetişkin ağaçlarla kaplı bahçesini ışıklandırdı. Işıklandırma çalışmaları kapsamında belediye bahçesindeki çam ağaçları LED lambalarla baştan sona kaplandı. Çalı formundaki bitkilerde ise LED'ler yaprakların arasına yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni yıl haftasının ilk gününde ışıklar yandı. Havanın kararmasıyla birlikte Muratpaşa Belediye bahçesi ve kent meydanı kırmızı beyazlı renklerle bambaşka bir görünüme büründü.