17.02.2017 11:37:45

Muratpaşa Belediyesi 2 bin 90 bisiklet dağıttı

Muratpaşa Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın bisiklet yolu yapan belediyelere sağladığı 'bisiklet desteği' kapsamında aldığı 2 bin 90 bisikleti Muratpaşa sakinlerine teslim etti.

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Muratpaşa Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın bisiklet yolu yapan belediyelere sağladığı 'bisiklet desteği' kapsamında aldığı 2 bin 90 bisikleti Muratpaşa sakinlerine teslim etti.Muratpaşa Belediyesi, Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ilgili mevzuatı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından bisiklet yolu ile ilgili yayımlanan standartlara bağlı olarak Ocak 2015'ten sonra bisiklet yolu yapan belediyelere Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı bisiklet desteği kapsamında 2 bin 90 bisiklet almaya hak kazandı.Bakanlığın Türkiye Halk Sağlığı Kurumu aracığıyla Muratpaşa Belediyesi'ne teslim ettiği bisikletlerin ilçe sakinlerine ücretsiz dağıtımı da tamamlandı.Muratpaşa Belediyesi, Turunç Masa aracığıyla aldığı talepleri, müracaatta bulunan kişinin genel sağlık durumu, kullanım amacı gibi çeşitli kriterlere göre derecelendirdi.Yapılan değerlendirmenin ardından bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanacağını, gündelik fiziksel aktivitesini daha da yukarı çekmek isteyen kişilere öncelik tanınarak bisikletler, taahhütname ile dağıtıldı.