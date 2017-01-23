23.01.2017 16:42:17

Muratlı'da etkisiz hale getirilen DHKP-C'li militanı parkta alkol alanlar ihbar etmiş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, İstanbul'da AK Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binasına yapılan saldırılarla ilgili polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu ölü ele geçirilen DHKP-C'li Bilgehan Karpat'ın, operasyon öncesinde alkol alan birkaç kişi tarafından FETÖ'cü zannedilerek ihbar edildiği ortaya çıktı. Öte yandan DHKP-C'li Karpat'ın operasyonda polislerin üzerine el bombası attığı ve bombanın patlamadığı da öğrenildi.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, İstanbul'da AK Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binasına yapılan saldırılarla ilgili polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu ölü ele geçirilen DHKP-C'li Bilgehan Karpat'ın, operasyon öncesinde alkol alan birkaç kişi tarafından FETÖ'cü zannedilerek ihbar edildiği ortaya çıktı. Öte yandan DHKP-C'li Karpat'ın operasyonda polislerin üzerine el bombası attığı ve bombanın patlamadığı da öğrenildi.İstanbul'da AK Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binasına yapılan lavlı silah saldırılarıyla ilgili aranan ve Tekirdağ'da dün emniyettin çevresinde 3 ayrı noktada keşif yaparken yakalanan DHKP-C'li Şerif Turunç'la beraber hareket ettiği öğrenilen DHKP-C'li Bilgehan Karpat'ın dün gece polis ekipleriyle çatışmaya girmeden önce Muratlı İlçesi yakınlarında bulunan mesire alandaki metruk binada alkol alan birkaç kişi tarafından FETÖ mensuplarına benzetilerek ihbar edildiği ortaya çıktı. Öte yandan DHKP-C'li Karpat'ın operasyon esnasında kaçtığı sırada yanında bulunan el bombasını polislerin üzerine attığı, ancak el bombasının patlamadığı da öne sürüldü. Operasyonda ölü olarak ele geçirilen Karpat, bugün öğle saatlerinde toprağa verilmişti.