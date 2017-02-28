28.02.2017 20:20:06

Muratbey Uşak Kulübü Başkanı Özden:

'Hem ligde hem de Avrupa'daki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek'

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Muratbey Uşak'ın kulüp başkanı Ömer Özden, hem ligde hem de Avrupa'da mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde Anadolu Efes ile sahalarında oynadıkları maçta aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını bildirdi.

Takımının sahada çok iyi bir performans sergilediğini kaydeden Özden, "Anadolu Efes mağlubiyetinden dolayı üzgün olduğumuzu belirtmeliyim. Ancak 17 sayıdan geri dönüp sahada mücadeleyi son topa kadar taşıdıkları için oyuncularımı ve teknik ekibimi kutlarım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes karşılaşmasında 2 bin kadar taraftarın kendilerine destek verdiğini hatırlatan Ömer Özden, şunları ifade etti:

"Maçı izlemek üzere salona gelen taraftarlarımız, basketbol ziyafeti çekerek evlerine döndü. Şahsım adına, son topa kadar bize verdikleri destekten dolayı taraftarlarımıza teşekkür ederim. Sahada sergilediğimiz güzel oyunu galibiyetle taçlandırıp taraftarlarımıza hediye etmek isterdik ama maalesef olmadı. Önümüzdeki haftalarda bu oyunumuzu dört periyoda yayarak galibiyetler alacağımıza inancım tamdır. Hem ligde hem de Avrupa'daki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

Özden, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara çıkmak istediklerini kaydetti.