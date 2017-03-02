02.03.2017 16:44:21

Murat Cavcav AA'yı ziyaret etti

Gençlerbirliği Kulübünün yeni başkanı Cavcav: - 'Medya ve kulüplerin iş birliği çok önemli'

Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına seçilen Murat Cavcav, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Cavcav, ilk medya ziyaretini AA'ya gerçekleştirdiğini ve iki kurumun yıllardır iş birliği içinde olduğunu söyledi.

"Medya ve kulüplerin iş birliği önemli." ifadesini kullanan Cavcav, statlardaki seyirci sayısının azlığına dikkati çekti.

Başkan Cavcav, "Usta kalemlerinizle stadımıza taraftar çekmek biraz sizin de göreviniz. Futbolcu, taraftar olursa başka oynuyor. Boş tribüne oynamak farklı. Yönetim kurulunda iki arkadaşımızı görevlendirdik. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız, nereye gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz. Basınla birlikte taraftar sayımızı artırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kulüp basın sözcüsü Hakan Kaynar ile servisleri gezen Cavcav, AA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Rıdvan Duran'a isminin yazılı olduğu Gençlerbirliği forması hediye etti.

Murat Cavcav'a AA'nın 2016 Yıllığı ve çeşitli hediyeler verildi.



