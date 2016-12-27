27.12.2016 11:03:31

Muradiye'de kar yağışı

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Muradiye merkez ve mahallelerde olumsuz hava şartları nedeniyle dün ara verilen eğitim öğretime bugün devam edilmeye başlandı. İlçe merkezi tamamen kara gömülürken, çevrede ise ilginç kar manzaraları oluştu. Taşımalı öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri için dağ mahallelerindeki yol açma çalışmaları aralıksız devam ederken, çarşı merkezinde ise temizlenmeyen kar nedeniyle esnaf ve vatandaşlar büyük sıkıntılar yaşıyor.