23.02.2017 15:08:23

Muradiye Belediyesinden çevre temizliği

VAN (İHA) â€' Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Çelikel'in talimatı üzerine çevre temizliği ve yeni çöp araçlarının temini için çalışma başlatıldı.

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VAN (İHA) â€" Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Çelikel'in talimatı üzerine çevre temizliği ve yeni çöp araçlarının temini için çalışma başlatıldı.Başkan Vekili Mehmet Fatih Çelikel'in talimatı üzerine ilçeye bağlı 50 mahallede bahar temizli başlatıldı. Bahar temizliği kapsamında çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, ilçeyi yaşanır bir hale getirmek için aralıksız çalışıyorlar. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Çelikel, mahallelerde vatandaşların yaşanır bir ortamda yaşamaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, "Temizlik yaparken iş makinelerine de acil ihtiyacımız olduğu kesin. Bir taraftan ilçemizi ve çevre mahallelerimizi yaşanır bir hale getirme çalışmalarımız devam ederken, diğer taraftan da belediyemizin ihtiyacı olan iş makinelerini de temin etme çalışmalarımız devam edecek. Devlet millet el ele vererek ilçemizin şimdiye kadar ihtiyacı ve hakkı olan hizmetleri kendilerine sunma gayreti içerisinde olacağız. İlçe sınırları içerisinde bulunan bütün cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüreceğiz. Daha temiz, sağlıklı, modern ve yaşanabilir bir şehir için çalışacağız" dedi.İlçede çevreyi temiz tutma adına önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Çelikel, "İlçemizde çevremizi temiz tutma ve sağlıklı bir ortam oluşturma anlamında çalışmalarımızı düzenli bir şekilde yürütme gayreti göstereceğiz. Bizim yönetim anlayışımızda bireyin ve dolayısıyla toplumun mutluluğu, huzuru ve muhabbeti çok önemlidir. Bireyin mutluluğu ailenin mutluluğuna, ailenin mutluluğu da toplumun huzuruna vesile olur. Mutlu ve sağlıklı bireyler için elimizden gelen tüm çalışmaları periyodik olarak yapma gayreti içerisinde olacağız. Yürütülen bu çalışmalar; çevre ve canlı sağlığı açısından da çok önemli. Çöp toplamak belediyelerin rutin ancak en önemli hizmetlerinden birisidir. Unutulmamalıdır; en güzel temizlik kirletmemektir" diye konuştu.