06.05.2017 00:00:06

Muntari'nin cezası iptal edildi

İtalyan ekibi Pescara'da forma giyen Muntari'ye ırkçılığa karşı protestosu nedeniyle kırmızı kart gördüğü için verilen bir maç men cezası iptal edildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Pescara'da forma giyen Sulley Muntari'ye, geçen hafta sonu oynanan lig maçında ırkçılığa karşı protesto gösterisi nedeniyle kırmızı kart gördüğü için verilen bir maç men cezası kaldırıldı.

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan açıklamada, Muntari'nin bir maçlık men cezasına yapılan itirazın kabul edildiği bildirildi.

Pescara'nın deplasmanda Cagliari'ye 1-0 mağlup olduğu 30 Nisan Pazar günü oynanan lig maçının son dakikalarında bir grup taraftar, 32 yaşındaki Muntari aleyhinde ırkçı tezahüratta bulunmuştu. Durumdan rahatsız olan Ganalı milli futbolcu, hakemin yanına giderek uzun süre şikayette bulunmuş ve sahayı terk etmişti. Bu durum üzerine Muntari, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.