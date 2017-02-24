25.02.2017 09:23:14

Münih'te Patara tanıtıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Turizm Fuarı'nda bölgenin tanıtımını yaptı.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Turizm Fuarı'nda bölgenin tanıtımını yaptı.Patara Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği, Almanya'nın Münih kentinde 22-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Münih Turizm Fuarı'na katıldı. İsviçre- Zürih, Almanya- Stuttgart ile İstanbul'daki EMİTT Fuarı'na katılarak Patara bölgesinin tanıtımını yapan Patara Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği üyeleri fuarda bölgeyi tanıtan kitapçık, broşür, çanta, kitap ayracı, kartpostal gibi çeşitli hediyeler verdi. Stantta görevli dernek üyeleri Arif Kılcan, Bekir Kırca ve Tunahan Çörüt vatandaşlarla görüşerek bölge hakkında bilgi verdi.Patara Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Arif Otlu, bölgenin alternatif turizm merkezi olduğunu söyledi. Otlu, "Bölgenin tanıtımını tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Turizmci arkadaşlarımız ile birlikte derneğimizi çatısı altında çalışmalar yaparak bölgemizi tanıtıyoruz. Bölgemizin tanıtımında bizden desteğini esirgemeyen tüm yetkililere ve genç turizmci arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.