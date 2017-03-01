01.03.2017 12:05:18

Münih Sanat Evi'nde tarikat soruşturması

Almanya'nın Münih kentindeki sanat evinde çalışan bir kişinin Scientology tarikatı üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Almanya'da Münih Sanat Evi'nde çalışan bir kişinin Scientology tarikatı üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Süddeutsche Zeitung'ta yer alan habere göre 1995 yılından bu yana personel bölümünde çalışan kişi hakkında Anayasayı Koruma Teşkilatının da araştırma yaptığı belirtildi.

Haberde istihbarat teşkilatının özellikle tarikatın, çalışanlar vasıtasıyla müzeye sızıp sızmadığını incelediği vurgulandı.

Eyalet Kültür Bakanı Ludwig Spaenle yaptığı açıklamada istihbarat teşkilatının devreye girdiğini doğrulayarak durumun ciddiyetinin farkında olduklarını kaydetti.

1995 yılından bu yana önce muhasebe bölümünde çalışan ardından personel bölümüne geçen kişinin kadrosuz çalıştığı ancak güvenlik çalışanları başta olmak üzere birçok kişiyi işe alıp çıkarmada yetkili olduğu ifade edildi.



