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'Münbiç'ten sonra hedef Rakka
24.02.2017 20:30:43

'Münbiç'ten sonra hedef Rakka

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Münbiç'ten sonraki hedef Rakka'dır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Münbiç'ten sonraki hedef Rakka'dır. Rakka operasyonunun planlama çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzey ilçesi El Bab'ın terör örgütü IŞİD'den temizlenmesinden sonra süreç nasıl işleyecek?" sorusuna, "Geçtiğimiz hafta kahraman askerlerimiz yerel güçlerle El Bab'ı tamamen kuşattılar. Doğu ile batıda kuşatma olmasına rağmen güneyde bir açıklık vardı. Orası da kuşatıldı. Şehrin içinde tüm mahallelerde kontrolü elde tutuyorlar. Tabi DAEŞ'in bir terör örgütü olduğunu unutmayalım. Yöntemlerine batığımız gibi aynı PKK gibi . PKK'nın daha önce geçen bazı şehirlerimizde el yapımı patlayıcıları ve kalleşçe saldırıları olmuştu. DAEŞ'te aynı yöntemle mahalle, sokak ev caddelerde el yapımı patlayıcılar yerleştiriyor. Dikkatli ve titiz olmak gerekiyor. Bazı patlamalarda oluyor. Genelkurmay Başkanlığının açıkladığı gibi kontrol tamamen elimizde. Şehir tamamen kontrolümüzde. Ama şehrin şimdi temizlenmesi gerekiyor. Hem değişik patlayıcıların temizlenmesi hem de şehrin içinde değişik bölgelere sızan teröristlerin El Bab'tan tamamen temizlenmesi gerekiyor. Bizim destek verdiğimiz ılımlı güçlerinde şehrin güvenliğini sağlaması gerekiyor" diye konuştu.

"TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE"

El Bab'ın DEAŞ'tan temizlendikten sonra bir çok kişinin geri döneceğine işaret eden Çavuşoğlu, "Kendi evi ve şehrine dönüp hayatını sürdürebilecek. Cerablus'tan girdiğimiz günden bu yana, Fırat Kalkanı operasyonun başladığı günden bu yana 50 bine yakın Suriyeli bu bölgeye dönmüştür. Cumhurbaşkanımızı vurguladığı ve başta ABD olmak üzere Avrupalılara anlatmak istediği budur. Terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturduğumuz zaman Suriyelileri bu bölgede normal hayatlarına döndürebiliriz. Göç ettiği yerde bu insanlara yardım etmek yetmez, bu insanları kendi evlerine döndürebilmeyi de başarabilmemiz gerekir. Bu işin insani boyutunu da ihmal etmememiz lazım" dedi.

"MÜNBİÇ YPG'DEN TEMİZLENMELİ"

"Fırat Kalkanı operasyonunun bundan sonraki adımına Rakka diyebilir miyiz?" şeklindeki soruya Çavuşoğlu, "Münbiç'te YPG'li teröristler var. Buranında YPG'den temizlenmesi gerekiyor. ABD ile ortak heyet gönderdik, o heyetin ziyaretinde bizim kendi arkadaşlarımızın bir tespiti var. Oradaki halkın hepsi aynı şeyi söylüyor. 'Münbiç, Münbiçlilerindir. Münbiçli olmayan herkes burayı terk etsin.' Buradaki mesaj YPG'ye. YPG buradaki insanlara zulmediyor, göçe zorluyor, remi belge dahil tüm tapuları yakıyor. Buralarda kendi kantonunu oluşturmaya çalışıyor. Buranında YPG'den temizlenmesi gerekiyor. ABD'li dostlarımız, 'Münbiç operasyonu biter bitmez YPG'liler Fırat'ın doğusuna çekilecektir' taahhüdü vermişlerdi. Bir önceki yönetim sözünde duramadı. Yeni yönetimde bu talebimizi ilettik. Yeni yönetimden de talebimiz Münbiç'ten YPG'lilerin temizlenmesidir" dedi.

"HEDEF RAKKA"

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Münbiç'ten sonraki hedef Rakka'dır. Rakka operasyonunun planlama çalışmalarını yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde en üst düzeyde Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump'la, gerek CIA Direktörü geldiği zaman bu konular değerlendirildi. General Dunford, Ankara'da bizim askerlerimizle görüştü. Teknik ve siyasi düzeyde Rakka operasyonun kimlerle ve nasıl yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Koalisyonun içindeki Fransa, İngiltere ve Almanya'yla değerlendirme fırsatımız oldu. Doğru strateji ve doğru gruplarla kolay bir şekilde DAEŞ'i temizleyebiliriz. Gerçek sahibi Rakkalı insanlara şehri güvenli şekilde teslim edebiliriz. Tüm bunları detaylı şekilde görüşüyoruz, planlıyoruz."

"ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA"

Çavuşoğlu, yeni dönemde ABD ilişkileri ile ilgili ise şu bilgileri aktardı:

"Bizim ABD ile geçtiğimiz dönem ilişkilerine baktığımız zaman, ilişkilerin bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin herhangi bir yanlışı, onlara yönelik hasmane bir tutumu olmamıştır. Fakat gerek YPG'ye verilen destek, bize saldıran bir terör örgütüyle işbirliği yapmaları hatta destek vermeleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleştiren ele başı Fethullah Gülen'in Pencilvanya'da yaşaması, bugüne kadar tüm delil ve belgeleri vermemize rağmen, bırakın iade etmeyi, geçici tutuklama talebimizin yerine gelmemesi halkımızın duygularını çok etkiledi. İlişkilerimizi de etkiledi. Biz halkımızın beklentilerini karşılamak için siyaset yapıyoruz. İlişkilerimizin düzeltilmesi için bu konularda adım atılması gerekiyor. Bize saldıran bir terör örgütüyle beraber olmanız, bizim müttefiklik anlayışımızla çelişiyor. Yeni dönemde de ilişkilerimizi düzeltebilmek için önce bir kere Türk halkının güvenini kazanmamız. Bunu sağlamada güvenli ilerlemez. Bunu yapabilmek içinde daha önceki hataları düzeltmek gerekir. Yeni yönetimin yaklaşımından biz memnunuz. Bugüne kadarki yaklaşımından, Türkiye il yeni bir sayfa, yen bir gün başlatma arzusundan memnunuz. Bizimde arzumuz bu. Biz niye durup dururken müttefikimizle kötü olalım. Bu yeni sayfa açma konusunda biz varız ama boş bir sayfa olmaz. Bunun içini de birlikte doldurmak gerekir. Geçmiş dönemi hatalarını da açıkça kabul eden yeni bir yönetim var. Bizim de arzumuz bu hataların düzeltilmesi ve tekrarlanmaması, ilişkilerimizin eskisinden daha iyi seviyeye dönmesidir."

"BU GÜZEL MODERN HİZMET BİNAMIZDA HERKESİN VERİMİ DAHA ÇOK ARTACAK"

Belediyenin yeni hizmet binasının temelini attıklarını ama ardından atıl kaldığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, ikinci dönemde belediye binasının hizmete girdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bizleri gururlarından bir çok hizmette imza attınız. Bazen devletin yapması gereken işleri bile üstleniyorsunuz. Biz de gereken desteği veriyoruz. Bir çok açılış yaptık. Gerçekten tüm hizmetler Antalya'mıza iyi geliyor. Bu güzel modern hizmet binamızda herkesin verimi daha çok artacak. Aslan yatağından belli olur. Bu hizmet binası Antalya'mıza yakışır" şeklinde konuştu.

"TURİZMDE KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK"

Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Antalya bir çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu sene turizm inşallah geçen seneki kayıpları telafi edecek. Berlin ve Moskova fuarında turizm piyasası az çok belli olur. Ukrayna'dan sadece kimlikle Türkiye'ye seyahat edilebilmesi girilebilmesi imkanını sağladık. Buda çok önemli bir anlaşma. Ukrayna'da insanların sadece yüzde 30'unun pasaportu var. O nedenle bu imkanla bir çok Ukrayna şehirlerinin insanları Antalya'ya gelecek" dedi.

TÜREL'DEN TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Türel ise, "Burada ev sahibisiniz. Büyükşehir belediyesinin her hizmetine inanılmaz destek veriyorsunuz. Her zaman sizi yanımızda görüyoruz. Varlığınız Antalya için büyük bir şans. Şehirlerinde insanlar gibi şanslı dönemleri vardır. Antalya böyle bir şanslı dönemi yaşıyor. Takım kaptanı olarak Dışişleri Bakanımızın olması, Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın Antalya'ya özel ilgileri vekillerimiz gayreti, bu birik ve beraberlik Antalya'da önemli hizmetlere vesile oluyor. Biz de gayret ediyoruz. Bu desteklerin hakkını vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)
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