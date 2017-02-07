07.02.2017 15:19:35

Mümin Gençoğlu kabri başında anıldı

Bal-Göç'ün kurucu başkanı ve Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Mümin Gençoğlu, vefatının 24'üncü yılında kabri başında anıldı.

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Bal-Göç'ün kurucu başkanı ve Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Mümin Gençoğlu, vefatının 24'üncü yılında kabri başında anıldı.Geçirdiği trafik kazası sonucunda 1993 yılında hayatını kaybeden eski milletvekili Mümin Gençoğlu, kabri başında dualarla anıldı. Emir Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine oğulları Turhan ve Orhan Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BAL-GÖÇ Başkanı Yüksel Özkan, Eski Bursa Milletvekili Zekai Gümüşdiş, 23. Dönem Milletvekili Ali Kul, Bulgaristan milletvekilleri, ailesi ve sevenleri katıldı.Anma töreninde konuşan Başkan Mustafa Dündar, "Rahmetli Mümin Gençoğlu'nu 24 yıldır her sene kabri başında anıyorsak, toplumda güzel izler bırakmış demektir. Bulgaristan'daki totaliter rejim soydaşlarımıza zulüm uyguladığında Mümin Gençoğlu bir mücadele başlattı ve bu zulmü bütün dünyaya duyurdu. Mümin Gençoğlu, bir toplumun mücadelesini yaptı. Onun mücadelesini kendimize örnek alıyoruz" dedi.