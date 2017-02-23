23.02.2017 16:23:01

Mültecilerin Entegrasyonu Projesi İlkadım'da

İspanya, İtalya, Almanya, Yunanistan ve Finlandiya ülkelerinin okullarından gelen yönetici, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 19 kişilik heyet İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ziyaret etti.

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İspanya, İtalya, Almanya, Yunanistan ve Finlandiya ülkelerinin okullarından gelen yönetici, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 19 kişilik heyet İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ziyaret etti.Ev sahipliği görevini Samsun Anadolu Lisesinin üstlendiği, Avrupa Birliği Erasmus+ KA2 okul ortaklıkları projeleri kapsamında 2016-2018 döneminde gerçekleştirdiği EURİNTEGRE(Mültecilerin Entegrasyonu) Projesi kapsamında Samsun'a gelen heyet İlkadım'ı gezdi. Dünya genelinde yaşanan mülteci krizi hakkında Başkan Erdoğan Tok ile bilgi alışverişinde bulunan İspanya, İtalya, Almanya, Yunanistan ve Finlandiyalı heyet üyeleri, Samsun'u ve İlkadım'ı çok beğendiklerini dile getirdiler. Mülteci sorunu konusunda ülkelerin ortak davranmasının önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda insani değerleri önemsiyor olmasının güzel bir yankı bulduğunu belirttiler. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a Samsun ve mülteciler hakkında merak ettiklerini soran öğrenciler, Samsun halkını çok misafirperver bulduklarını söylediler."Dünyaya model olacak fedakarlığı bizler gösteriyoruz"İspanya, İtalya, Almanya, Yunanistan ve Finlandiya ülkelerinin okullarından gelen yönetici, öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyet üyelerini ağırlamaktan oldukça memnun olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, konuklarıyla tek tek sohbet etti. Oldukça samimi ve içten bir sohbet ortamının oluştuğu ziyarette Karadeniz ve Türkiye hakkında bilgi veren Başkan Tok, "Mültecilerin topluma entegrasyonu hususunda ülkemiz tüm kurumları ve insanı ile dünyaya model olacak fedakarlığı gösterebilmiştir. Kimsenin mecbur kalmadıkça toprağını terk etmeyeceğini biliyoruz. Biz de bu düşünce çerçevesinde hem kültürümüz hem de inancımıza uygun olarak bize sığınan her kim olursa olsun kucaklıyoruz ve misafirimiz gözüyle bakıyoruz. Bu proje kapsamında sizlerin de konuya yakından vakıf olacağınızı düşünerek başarılar diliyorum. Samsun Anadolu Lisesi bu başarılı çalışmasıyla Samsunumuzu temsil etmişlerdir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.İlkadım ilçesini oldukça modern bulduklarını ve şehrin en önemli kurumlarının sınırları içerisinde olmasından dolayı nüfusunun tahminlerinden yoğun olduğunu belirten misafir öğrenciler, Başkan Erdoğan Tok'a yöneticilik hayatında başarılar dilediler.