09.02.2017 11:24:52

Mülteciler serada sebze yetiştiriyor

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sarıçam Kaymakamlığı'nca Suriyeli mültecilerin meslek ve uğraşı edinmelerine yönelik olarak Sarıçam Konaklama Merkezi'nde 7 bin 500 metrekarelik alanda başlatılan seracılık uygulamalarını yerinde inceledi.

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sarıçam Kaymakamlığı'nca Suriyeli mültecilerin meslek ve uğraşı edinmelerine yönelik olarak Sarıçam Konaklama Merkezi'nde 7 bin 500 metrekarelik alanda başlatılan seracılık uygulamalarını yerinde inceledi.Vali Demirtaş'a, başlatılan projeye ilişkin bilgi veren Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, "Suriyeli mültecilerin aktif olarak üretimde yer aldığı bu proje kapsamında, domates, biber, patlıcan, salatalık ve gül gibi ürünlerde oldukça yüksek verim elde edilmiştir. Bu yüksek ve kaliteli verimin elde edilmesinde, iklim koşulları, toprak ve arazi yapısının seracılık faaliyetleri için çok uygun olması, yeraltı su kaynağının çok uygun olması gibi koşullar önemli etkenleri oluşturulmuştur. Bu projenin 50 dönümlük bir alanda sürdürülmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dedi.Suriyeli mülteciler tarafından Sarıçam Konaklama Merkezi alanında gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünleri inceleyen Vali Mahmut Demirtaş, projenin başarısından dolayı Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ı kutladı.Vali Demirtaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı ziraat mühendislerince verilen eğitim sonucunda başarıyla gerçekleştirilen tarım üretimi uygulamasında emeği geçenlere teşekkür etti.