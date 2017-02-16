17.02.2017 03:28:48

Mülteci Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde mültecileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucunda Pakistan uyruklu 7 mülteci yaralandı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde mültecileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucunda Pakistan uyruklu 7 mülteci yaralandı.Edinilen bilgilere göre Ayvacık-Assos karayolunun Doğanlar Mevkiinde bir minibüsün devrildiği ihbarını alan Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye hareket etti. Kaza alanında yerde ve minibüsün etrafında bulunan 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananların yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Yaralanan mülteciler ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.34 UF7392 plakalı minibüsün şoförünün kaza sonrasından olay yerinden uzaklaştığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan minibüs şoförünü bulmak için arazide çalışma başlattı.Kazada yaralanıp Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen 7 Pakistan uyruklu mültecinin 3'ü ayakta tedavi edilip jandarma ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 4 mültecinin ise tedavileri sürüyor.