19.07.2017 09:52:13

Mülteci kampında patlama! Ölüler ve yaralılar var

Ürdün-Suriye sınırında mültecilerin kaldığı kampta patlama meydana geldi. Aynı aileden 3 mülteci hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, sınır bölgesinde Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Rakban kampında Amur aşiretine bağlı bir ailenin kaldığı çadırda patlama meydana geldi.

Olayda aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Ürdün-Suriye sınırında bir bölgede kalan, herhangi bir ülke tarafından yönetilmeyen, düzensizliği ve sınırlarının belirsizliği nedeniyle kontrolün sağlanmasının zor olduğu Rakban kampında 85 bin Suriyeli sığınmacı barınıyor.