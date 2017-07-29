30.07.2017 01:46:10

Mülteci Kampına intihar saldırısı!

Nijerya'nın Borno eyaletinde mülteci kampına 2 ayrı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinin Dikwa bölgesinde bulunan mülteci kampında düzenlenen bombalı iki intihar saldırısında en az 14 kişinin öldüğü bildirildi.



Saldırılarda ayrıca 15 kişi de yaralandı.



Yetkililer saldırıların Boko Haram mensupları tarafından yapılmış olabileceğini belirtti.