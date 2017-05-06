SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Mukaddes Emanetler Işığında' sempozyumu ve sergisi
06.05.2017 19:54:07

'Mukaddes Emanetler Işığında' sempozyumu ve sergisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2)- 'Esasen bölgede oynanan oyunun bizim birliğimizi, beraberliğimizi, geleceğimizi hedef aldığını da çok iyi biliyoruz ama ne yazık ki hala üzülerek söyleyeceğim, birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize gayret sarf etmeyip 'Acaba nasıl kendi içimizde bölünebiliriz', bunun gayreti içerisinde olanları da gördükçe bu bizi ayrıca yaralıyor. Her zamankinden çok daha fazla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede oynanan oyunun, birliği, beraberliği ve geleceği hedef aldığını çok iyi bildiklerini belirterek, "Ama ne yazık ki hala üzülerek söyleyeceğim, birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize gayret sarf etmeyip 'Acaba nasıl kendi içimizde bölünebiliriz', bunun gayreti içerisinde olanları da gördükçe bu bizi ayrıca yaralıyor. Her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.

Erdoğan, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Mukaddes Emanetler Işığında" başlıklı sempozyum ve sergide yaptığı konuşmada, bölgede yaşanan acıların, Müslümanlar olarak Mukaddes Emanetler'de sembolleştirdikleri değerlere yeterince sahip çıkamadıklarının en büyük ispatı olduğunu söyledi.

Bunun üzüntü verici olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca İslam'ın ve Müslümanların en nadide eserlerine ev sahipliği yapmış Suriye ve Irak topraklarında yaşanan vahşet, yüreğimizi parçalıyor, yakıyor. Bazen şunu söylüyorum, ah Suriye keşke seni tanımasaydım. Tanıdıktan sonra tabii bu çok daha ağırımıza gidiyor. Bütün o eserlerin yer ile yeksan olması bizi gerçekten yakıyor, yıkıyor. Bölgeden hemen her gün çocukların, kadınların, ihtiyarların, masum insanların ya terör örgütleri ya da güya onlara karşı operasyon yürüten güçler tarafından katline dair acı haberler geliyor."

Türkiye olarak bu acıların önüne geçebilmek için hem kendi sınırları boyunca hem de uluslararası alanda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esasen bölgede oynanan oyunun bizim birliğimizi, beraberliğimizi, geleceğimizi hedef aldığını da çok iyi biliyoruz ama ne yazık ki hala üzülerek söyleyeceğim, birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize gayret sarf etmeyip 'Acaba nasıl kendi içimizde bölünebiliriz', bunun gayreti içerisinde olanları da gördükçe bu bizi ayrıca yaralıyor. Her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim bu dayanışmamız, bu birliğimiz, bu beraberliğimiz tartışılmaz, bunun devam etmesi, güçlenerek devam etmesi olmazsa olmazımızdır. Bugüne kadar bu senaryonun neticeye ulaşmasına izin vermedik. İnşallah bundan sonra da bölünmemize zemin hazırlama gayreti içerisine girenlere bu fırsatı milletimizle beraber vermeyeceğiz."

- "Türkiye'nin duruşu, mazlumlar için umut ışığı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için yürüttüğü mücadelenin başarısının, tıpkı bin yıldır olduğu gibi tüm İslam coğrafyası istiklali ve istikbaline önderlik edeceğini dile getirdi.

Hatta daha da ötesinde Türkiye'nin duruşunun, dünyanın her yerindeki mazlumlar için de umut kaynağı olacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zaten halklar nezdinde bir sıkıntı yok. Sıkıntı başka yerde. Bu bakımdan sorumluluğumuz çok ağır. Kendimizle birlikte bölgemizde ve dünyada üstlendiğimiz misyonun hakkını vermek millet ve devlet olarak boynumuzun borcudur. Dün bize 'hasta adam' diyenlerin, bugün kendilerinin, ekonomik, sosyal, siyasi hastalıkların pençesinde kıvrandıklarını biliyoruz. Bu kritik dönemi bizim çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şunu unutmayalım: Her kriz bir fırsattır. Bize kurulan tuzakları tersine çevirip, yeni bir yükselişin basamakları haline getirebiliriz. Bu şansımız ve insan gücümüz var. Bunun için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize çok sıkı bir şekilde sahip çıkmamız şarttır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde siyaset, ekonomi ve güvenlik boyutundaki başarıları, medeniyetin ihyası için olmazsa olmaz olarak gördükleri eğitimle, kültürle, sanatla ve mimariyle tahkim etmeleri gerektiğini, bu noktada da hocalara çok büyük iş düştüğünü belirtti.

- "Medeniyetimize tüm unsurlarıyla sahip çıkacağız"

Gençlerin bu alanlarda rol üstlenmelerinin, geleceğin teminatı olmaları bakımından da çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları aktardı:

"Şayet bunu başaramazsak, şeklen de ruhen de arzu ettiğimiz özgürlüğe kavuşamayız. Merhum Arif Nihat Asya'nın veciz şekilde ifade ettiği gibi; 'Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız/ Ne adlar ezberledi, ey nebi, adına alışkın dudaklarımız/ Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız/ Kabene siyahlar yakışmamıştı ya Muhammed bugünkü kadar' Evet kulaklarımıza, dudaklarımıza, ayaklarımıza bu şekilde sitem etmek istemiyorsak, tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. Önümüzdeki dönemde medeniyetimizin ihyası için yürütülen çalışmaları, en az güvenlikteki, diplomatik alandaki başarılar kadar önemli görüyoruz."

- Erdoğan, sergiyi gezdi

"Mukaddes Emanetler Işığında" başlıklı sempozyum ve sergiye, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney tablo takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattat Hasan Çelebi ve Prof. Dr. Raşit Küçük'e sempozyuma katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Erdoğan daha sonra da hat sanatçılarının eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.

(Bitti)


    YORUM YAZ
'CHP PM üyeleri, Fikri Sağlar'ın ihracının oylanmaması için formül arıyor'
Suriye'deki 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasının tam metni
Bakanlıktan açıklama Wikipedia açıklaması: İletişim kanalları açık
'CHP’de sadakat diye bir duygu var mıdır?'
Kılıçdaroğlu bir kez daha 'kontrollü darbe' dedi, Erdoğan'ı işaret etti!
CHP'de sürpriz istifa!
Hafta sonu İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!
AA, Emre Uslu'yu, Emre Uslu, AA'yı çekti
'Bir tokat İslamcılara, bir tokat tetikçilere'
'CHP 5’e bölünmüş durumda'
İran seçimlerinde 'Türkiye' tartışması
28 Şubat'ın 'sara' hastası mahkumları
Karlov'a suikast emri oteldeki abiden
ALES adaylarına 09.45 uyarısı
'Erdoğan'ın Pelikancıları durdurmak için 'Durun!' demesi yeterlidir'
'Darbeden 3 gün sonra yurtdışına giden esrarengiz para'
Dünyada bu hafta neler oldu?
FETÖ'nün 'ihraç' kumpası! 'YAŞ’ta adın geçiyor...'
Akar, Kalın ve Fidan'ın ABD ziyaretinin sebebi belli oldu
Suudi Arabistan'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Erdoğan: 'Parti olarak hesabiliğe doğru savrulduk...'
Baykal'dan bir 'Gül' açıklaması daha!
Adil Öksüz'ü serbest bırakan FETÖ'cü hakim yakalandı
6 Mayıs 2017 Cuma gazete manşetleri
Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatı sona erdi
Bülent Arınç'ın eski ortağı tutuklandı
Bülent Arınç'ın eski ortağı tutuklandı
FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 avukattan aralarında Bülent Arınç'ın eski ortağı B.Y.'nin de bulunduğu 7'si tutuklandı.
06.05.2017 17:20:14
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
Adana'da emekli vali ve ailesini katlettikten sonra intihar eden Denizhan Dener'in cenazesi, ailesinin evlenmesine karşı çıktığı Hanım Kaya teslim aldı.
06.05.2017 14:40:05
Hüseyin Dehkan'dan 'savunma harcamaları' açıklaması
Hüseyin Dehkan'dan 'savunma harcamaları' açıklaması
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarındaki dört yıllık süreyi savunma yatırımları bakımından ülkenin 'en görkemli dönemi' olarak niteledi.
06.05.2017 13:47:50
Gece yapılan operasyon ile aranan DHKP-C'li öldürüldü
Gece yapılan operasyon ile aranan DHKP-C'li öldürüldü
İstanbul Küçükçekmece'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda polisle çatışmaya giren 18 yaşındaki Sıla Abalay öldürüldü.
06.05.2017 12:11:46
Sahte estetik uzmanı, hırsızlık suçundan tutuklandı!
Sahte estetik uzmanı, hırsızlık suçundan tutuklandı!
Adana’da internet üzerinden kendisini estetik uzmanı olarak tanıtıp silikon yaparak kadınların hayatını kabusa çeviren kuaför Soner Gülnaz, 2012 yılında bir marketten çaldığı 2 şişe alkolden dolayı hırsızlık suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
06.05.2017 11:11:16
Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar için gözaltı kararı!
Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar için gözaltı kararı!
FETÖ / PDY soruşturmalarında son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, meslekten ihraç edilen hakim ve savcılara yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, 6 savcı, 16 hakim ve 1 idari hakim olmak üzere 23 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı.
06.05.2017 09:56:08
THY, kabinde ücretsiz laptop uygulamasını yarın başlatıyor
THY, kabinde ücretsiz laptop uygulamasını yarın başlatıyor
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Amerika ve İngiltere uçuşlarında business class yolcularına laptop dağıtımına yarın başlayacaklarını bildirdi.
06.05.2017 09:42:01
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Darbeden 3 gün sonra yurtdışına giden esrarengiz para'
'Darbeden 3 gün sonra yurtdışına giden esrarengiz para'
Baykal'dan bir 'Gül' açıklaması daha!
Baykal'dan bir 'Gül' açıklaması daha!
'Bir tokat İslamcılara, bir tokat tetikçilere'
'Bir tokat İslamcılara, bir tokat tetikçilere'
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
'Erdoğan'ın Pelikancıları durdurmak için 'Durun!' demesi yeterlidir'
'Erdoğan'ın Pelikancıları durdurmak için 'Durun!' demesi yeterlidir'
Erdoğan: 'Parti olarak hesabiliğe doğru savrulduk...'
Erdoğan: 'Parti olarak hesabiliğe doğru savrulduk...'
Aliyev'den AKPM'ye tepki: Bu çok adaletsiz bir karar
Aliyev'den AKPM'ye tepki: Bu çok adaletsiz bir karar
İran seçimlerinde 'Türkiye' tartışması
İran seçimlerinde 'Türkiye' tartışması
THY, kabinde ücretsiz laptop uygulamasını yarın başlatıyor
THY, kabinde ücretsiz laptop uygulamasını yarın başlatıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları