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'Mukaddes Emanetler Işığında' sempozyumu ve sergisi
06.05.2017 19:51:53

'Mukaddes Emanetler Işığında' sempozyumu ve sergisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1) - 'Mukaddes Emanetlere ev sahipliği yapıyor olmamız milletçe bizim en büyük iftihar sebeplerinden biridir. Açıkçası bu emanetlere bizden daha iyi sahip çıkabilecek, hiçbir şekilde saygıda kusur etmeyecek bir başka millet olduğunu da sanmıyorum'- 'Milletimizin tamamının katkılarıyla oluşturulacak bir fon aracılığıyla mübarek üç aylar boyunca Mekke ve Medine'de bulunan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mukaddes Emanetlere ev sahipliği yapıyor olmamız milletçe bizim en büyük iftihar sebeplerinden biridir. Açıkçası bu emanetlere bizden daha iyi sahip çıkabilecek, hiçbir şekilde saygıda kusur etmeyecek bir başka millet olduğunu da sanmıyorum" dedi.

Erdoğan, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Mukaddes Emanetler Işığında" başlıklı sempozyum ve sergiye katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Kutsal Emanetlerin getirilişinin 500. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti.

Her biri alanında "üstat mertebesinde olan" sanatkarların eserlerinden oluşan sergiyi, İslam medeniyetinin sanat alanında yükselişinin adımlarından biri olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, sempozyuma görüşleriyle, birikimleriyle katkı verecek olan akademisyenlere de teşekkür etti.

Erdoğan, "Mukaddes Emanetlere ev sahipliği yapıyor olmamız milletçe bizim en büyük iftihar sebeplerinden biridir. Açıkçası bu emanetlere bizden daha iyi sahip çıkabilecek, hiçbir şekilde saygıda kusur etmeyecek bir başka millet olduğunu da sanmıyorum. Dünyayı etraflıca gezdim, geziyorum, dolaşıyorum; gerçekten bu hassasiyeti bizim milletimiz emanetleri aldığı andan bugüne çok çok dikkatli, hassasiyetle buraya kadar getirdi ve güçlenerek de götürüyor." ifadelerini kullandı.

İslam tarihi bakımından çok önemli nice eserin, nice mekanın, nice eşyanın ya tamamen kaybolup gittiğini ya da harap vaziyette bulunduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Halbuki medeniyetler manevi mesajlarıyla olduğu kadar maddi miraslarıyla da yaşarlar, yaşatılırlar. Bu maddi mirasın orijinalleri hassasiyetle muhafaza edilirken, onlardan ilham alınarak üretilen eserlerin yeni nesillerin günlük hayatlarının bir parçası haline getirilmesi de çok ama çok önemlidir. Peygamber Efendimizin (Aleyhissalatu Vesselam) kendisi hayattayken başlayan onun hatıralarına hürmet gayretlerinin daha sonra hoyrat bir şekilde ortadan kaldırılmaya çalışılmasından fevkalade üzüntü duyuyoruz. Bizim ecdadımız, Medine'deki son askerimiz oradan çekilene kadar Peygamber Efendimize (Aleyhissalatu Vesselam) hürmette en küçük bir kusur etmemiştir."

Erdoğan, İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye gönderilen Surre Alayları'nın bu hürmetin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"1400'lü yılların başından itibaren kutsal topraklara gönderilen bu alaylara İstanbul ve Anadolu'da ahali tarafından verilen katkılar da ilave edilirdi, eklenirdi. Böylece ortaya çıkan meblağ yol boyunca uğranılan yerlerde ve özellikle Mekke, Medine'de fakir fukaraya, bölge halkına dağıtılırdı. Surre Alayı'nın Anadolu Yakası'nda yola çıktığı yerin adının 'Ayrılık Çeşmesi' olarak ifade edilmesi dahi başlı başına ibret vericidir. Fahrettin Paşa'nın Medine kuşatmasının başlamasından kısa bir süre önce Kutsal Emanetlerin son kısımlarını İstanbul'a ulaştırmak için gösterdiği gayreti bir asır sonra saygıyla yad ediyoruz. Kendisine verilen emirlere rağmen Peygamberimize olan muhabbeti ve onun hatıralarına olan hürmeti sebebiyle aylarca Medine'yi bırakmayan Fahrettin Paşa'nın subaylarından biri şöyle diyordu: 'Yapamaz Ertuğrul Evladı sensiz. Can verir cananı (Aleyhissalatu Vesselam) veremez Türkler. Ebedi hadimu'l haremeyniniz, Ölsek de ravza'nı ruhumuz bekler.' Gerçekten çok zor zor şartlar altında sürdürülen şanlı bir direnişin sonunda İstanbul'un ve bu kutsal şehrin talan edileceği şantajıyla, zaten atacak kurşunları, yiyecek lokmaları kalmamış olan askerlerimiz Medine'yi boşaltmak zorunda kalır."

- "Ne milletmişiz, ne ecdadımız varmış bizim"

Bölgenin işgaline ve yaşanan tüm zorluklara rağmen Surre Alayları ile adet haline getirilen Harameyn'deki fukaralara yardım dağıtma işinin 1924 yılına değin sürdürüldüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne milletmişiz, ne ecdadımız varmış bizim. Hiç bunları hafife almamış, sonuna kadar sahiplenmiş. Esasen bu güzel geleneği yeniden başlatmayı da düşünmeliyiz, başarmalıyız. Yine milletimizin tamamının katkılarıyla oluşturulacak bir fon aracılığıyla mübarek üç aylar boyunca Mekke ve Medine'de bulunan dünyanın her köşesinden gelmiş gariplere yardım ulaştıracak bir mekanizmayı da kurabiliriz, bunun da gayreti içinde olmamız gerekir diye düşünüyorum. 500 yıllık tarihi süreç boyunca İstanbul'a getirilerek koruma altına aldığımız Mukaddes Emanetlere adeta gözümüz gibi bakarak işte bugünlere kadar geldik. Topkapı Sarayı'ndaki Mukaddes Emanetler Dairesi'ni en son 2007 yılında kapsamlı bir tadilattan geçirip genişlettik. Mukaddes Emanetler, Peygamber efendimizle birlikte diğer peygamberlerin, İslam büyüklerinin kutsal mekanların hatıralarını da kapsıyor. Bu bakımdan biz aslında diğer dinlere mensup insanların da emanetlerinin bir yerde bekçiliğini yapıyoruz. Mukaddes emanetlere olan saygımız bunların korunması, muhafazası konusunda çok önemli sanat eserlerinin ortaya konmasına vesile olmuştur. Bu emanetlere Allah'ın izniyle kıyamete kadar, canımız pahasına sahip çıkmakta, onlara hürmeten yapılan eserleri devam ettirmekte kararlıyız. İstanbul gibi muhteşem bir şehre, böyle muhteşem bir emaneti bağrında muhafaza etmenin çok yakıştığına inanıyorum."

(Sürecek)




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