22.02.2017 18:58:53
İstanbul Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezine yanıcı madde attığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi saldırı olayında yeni gelişme
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi.
İstanbul Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezine yanıcı madde attığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Söz konusu şüphelinin Sancaktepe'deki evinde arama yapıldığı belirtiliyor.
Alınan bilgiye göre, olayı soruşturan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İnceleme sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi.