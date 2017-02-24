24.02.2017 15:16:27

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şahıs tutuklandı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Ali A. adliyeden çıkarıldığı sırada, 'Abdülhamid Han'ın torunuyum ben. Kimseye pabuç bırakmam. Olmasaydı iyiydi ama benim dedelerime laf edecek kimse bir daha böyle bir şey yapmasın' dedi.

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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Ali A. adliyeden çıkarıldığı sırada, "Abdülhamid Han'ın torunuyum ben. Kimseye pabuç bırakmam. Olmasaydı iyiydi ama benim dedelerime laf edecek kimse bir daha böyle bir şey yapmasın" dedi.Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. Anadolu Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine soruşturma savcılığı karara itiraz etmişti. Anadolu Adliyesi 7'nci Sulh Ceza Mahkemesinin kararında direnmesi üzerine itirazı reddedilen soruşturma savcılığı bir üst mahkemeye itiraz ederek zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.Kararı değerlendiren üst mahkeme Mehmet Ali A. hakkında tekrar yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından tekrar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Mehmet Ali A., buradan Anadolu adliyesine sevk edildi. İtiraz üzerine tekrar hakim karşısına çıkan Mehmet Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Mehmet Ali A. adliyeden çıkarıldığı sırada, "Abdülhamid Han'ın torunuyum ben. Kimseye pabuç bırakmam. Olmasaydı iyiydi ama benim dedelerime laf edecek kimse bir daha böyle bir şey yapmasın" dedi.