24.02.2017 15:16:31
İstanbul Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.
Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı tutuklandı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şahıs tutuklandıMüjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şahıs tutuklandı.
İstanbul Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.
Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.