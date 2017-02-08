08.02.2017 12:44:38

Muhtarlıkların ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarlıkların ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarlıkların ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı muhtarlar ile olan koordinasyonu arttırmak ve vatandaşa yerinde hizmet edebilmek adına gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Daire Başkanı Lütfü Efil ve beraberindeki heyet Derince ve Körfez muhtarlarını çalışma bölgelerinde ziyaret etti. Ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini belirten Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Lütfü Efil, "Bizler sizlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ndeki temsilcileriyiz. Sizin çalışma alanlarınız esasında bizim çalışma bölgemiz. Her birinize çalışmalarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.