05.05.2017 09:58:27

Muhtarlıklar, sokağın nabzını tutuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin mahallelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ile bir araya gelen Arslan, yapılacak projeler hakkında da istişarelerde bulundu.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin mahallelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ile bir araya gelen Arslan, yapılacak projeler hakkında da istişarelerde bulundu.Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Şehzadeler ilçesinde Şehitler Mahalle Muhtarı Hasan Dalgızlar, Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar, Spil Mahalle Muhtarı Şakir Kaya, Sakarya Mahalle Muhtarı Orhan Oktay ve Yunusemre ilçesinde de Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak'ı ziyaret etti. Söz konusu mahallelerde MASKİ Genel Müdürlüğü'nün dere ıslahı noktasında önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Arslan, muhtarların yapılan çalışmalardan mutlu olduklarını aktardıklarını söyledi. Muhtarlarla istişarelerde de bulunduklarını belirten Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla mahallelere önemli hizmetlerin kazandırılacağını söyledi.