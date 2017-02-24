24.02.2017 15:10:30

Muhtarlar Selbükü köyünde buluştu

Bilecik'te, muhtarlar köylerde buluşuyor programı Merkez Selbükü köyünde devam etti.

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Bilecik'te, muhtarlar köylerde buluşuyor programı Merkez Selbükü köyünde devam etti.Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından düzenlenen programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Selbükü Köyü Muhtarı Mehmet Demir, köy ve mahalle muhtarları ile köy sakinleri katıldı. Köylerin sorunlarının görüşüldüğü programda muhtarlar hep birlikte yemek yiyerek, istişareler gerçekleştirdi. Programın ardından açıklama yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, "Muhtarlarımız çok güzel bir program gerçekleştiriyorlar. Selbükü köyümüzde bu akşam muhtarlarımızla birlikte olduk. Muhtarlarımıza her zaman çok önem veriyoruz. Önemli istişareler gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda bize ev sahipliği yapan Selbükü köyü muhtarımız Emin Kaymaz'a, tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.