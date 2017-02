08.02.2017 09:27:10

Muhtarlar nitratlı gübre kullanımı hakkında bilgilendirildi

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 'Nitratlı Gübrelerin Satışı ve Kontrollü Kullanımı' hakkında merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.Toplantıda Merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlarına nitratlı gübrelerin satışı ve kullanımı ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın talimatları hakkında bilgi verildi. Toplantıda Nitratlı Gübrelerin Satışı ve Kontrollü Kullanımı' konunda talimata göre, Amonyum Nitrat (yüzde 33 AN) gübresinin tarımsal amaçlı olarak kullanımının tamamen yasaklandığı, Kalsiyum Amonyum Nitrat (yüzde 26 CAN ve yüzde 21 CAN) gübresinin ise, e-reçete (gübre alım belgesi) ile satış işleminin kontrollü olarak yapılacağı anlatıldı. Nitratlı gübre dışında kalan diğer kimyasal gübrelerin satışının ise, aynı şekilde devam edeceği bildirildi.Toplantıda ayrıca, talimat doğrultusunda Kalsiyum Amonyum Nitrat (yüzde 26 CAN ve yüzde 21 CAN) gübresini kullanabilmek için çiftçilerin izleyecekleri yol anlatıldı.