10.02.2017 10:11:24

Muhtarlar Köylerde Buluşuyor programı gerçekleşti

Bilecik'te 'Muhtarlar Köylerde Buluşuyor' programı gerçekleşti.

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Bilecik'te "Muhtarlar Köylerde Buluşuyor" programı gerçekleşti.Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Nihat Can katıldı. Çakırpınar köy sakinleri ile buluşan protokol üyeleri köylülerin sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi.Karşılıklı istişarelerin gerçekleştiği programın ardından açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Kıymetli Çakırpınar köy sakinlerimiz ile buluştuk. Gelişen ve büyüyen Bilecik'imizdeki gelişmeler, hizmetlerimiz ve projelerimiz hakkında hemşehrilerimizi bilgilendirdik. Gündeme ilişkin konuları da değerlendirme fırsatı bulduk. Katılımlarından dolayı AK Parti İl Başkanımız Fikret Karabıyık, AK Parti İlçe Başkanımız Serkan Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Nihat Can, Mahalli İdareler müdürümüze, köy ve mahalle muhtarlarımıza ve programı organize eden Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanımız İlhami Çinar'a ve Çakırpınar Muhtarımıza teşekkür ederim. Biz birlikte Bilecik'iz" dedi.