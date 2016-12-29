29.12.2016 23:22:30

Muhtardan cenaze aracı açıklaması

Karabük merkeze bağlı Bayır Mahalle Muhtarı Mehmet Özen, belediyeden cenaze aracı verilmediği yönünde açıklama yaparak yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

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Karabük merkeze bağlı Bayır Mahalle Muhtarı Mehmet Özen, belediyeden cenaze aracı verilmediği yönünde açıklama yaparak yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.Özen, mahallelerinde yalnız yaşadığı evde hayatını kaybeden Tahsin Bilge (60) için belediyeden cenaze aracı verilmemesinin yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirterek, "Vefat edenlerin yoğunluğundan dolayı cenaze aracı sıkıntısı oldu. Belediyeyi aradığımda bütün araçların cenazede olduğu, öğle namazı bittikten sonra cenaze aracı gönderebileceklerini söylediler. Bizler de cenazenin evde kalmasını istemedik. Bunun için bende mahalle muhtarı olarak kendi açımdan üzerimize düşen görevi yaptık." dedi.