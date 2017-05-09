09.05.2017 15:55:27

Mühendise terör propagandasından 1 yıl 3 ay ceza

Samsun'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan mühendis, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken cezası ise ertelendi.

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Samsun'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan mühendis, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken cezası ise ertelendi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir kamu kuruluşunda teknisyen olarak görev yapan Batman doğumlu F.D.'yi (39), 'PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmak' suçlarından gözaltına aldı ve söz konusu şahıs 18 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.D. hakkında "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 06 Mart'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan F.D.'nin bugün yargılanması sona erdi. Duruşmada dinlenen bir tanık, F.D.'nin ölen asker ve teröristler için de "Bir sizden bir bizden. PKK için gerilla. Türk askerleri için de TC'nin askerleri" dediğini duyduğunu söyledi. Diğer tanıklar da F.D. iyi bir insan olduğunu örgüt propagandası yaptığını duymadıklarını ifade ettiler.Sanık F.D. ise yaptığı savunmasında, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Çalıştığım yerdeki güvenlik görevlilerinin 5 tanesi Trabzonlu. Eğer ben propaganda yapmış olsam buradan ölüm çıkardı. Ben kesinlikle inançlı bir Müslüman olarak terör örgütü ile övücü bir şey söylemedim. Suçsuzum, beraatıma karar verilsin" dedi.Mahkeme heyeti F.D.'nin sosyal paylaşım sitesindeki "katil devlet" paylaşımından beraatına, "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan ise duruşmadaki iyi halini de göz önünde bulundurup, bir daha bu suçu işlemeyeceği kanaatine vararak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verilen 1 yıl 3 ay cezayı da ertelemeye kararı verdi.