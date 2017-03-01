01.03.2017 15:02:45

Muhasebeciler sorunlara çözüm bekliyor

1-7 Mart arasında kutlanan Muhasebe Haftası nedeniyle serbest muhasebeci ve mali müşavirler Vilayet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktılar.

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1-7 Mart arasında kutlanan Muhasebe Haftası nedeniyle serbest muhasebeci ve mali müşavirler Vilayet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktılar.Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Neşet Ertoy, burada basın açıklaması yaparak mesleki sorunlarını dile getirdi. Ertoy, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışan, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek grubudur" dedi.Mesleki sorunlarının neler olduğunu sıralayan Ertoy, şunları söyledi:"Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin, beyannamelerinin de imzalatma kapsamına dahil edilmesi. Kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili sorunların çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzunun oluşturulması. Düzeltme amacıyla verilen Ba-Bs formları için özel usulsüzlük cezası uygulanmaması. Meslek mensuplarına yüklenilen müteselsil sorumluluk hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi. Mücbir sebep hallerine meslek mensupları ile ilgili düzenleme yapılması."Meslek sorunların çözümüne yönelik girişimlerin yetkili makamlar nezdinde sürdürüldüğünü belirten Ertoy, "Olumlu şekilde ve işbirliğine dayalı olarak süren ilişkilerle bu alanda önemli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Çeşitli düzenlemelerde Odalarımızın ve TÜRMOB'un görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi, meslektaşlarımızın verdiği hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır. Bu misyonumuzla ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmanın sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz" dedi.