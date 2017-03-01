01.03.2017 13:26:05

Muhasebeciler haftası kutlanmaya başladı

Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

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Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.Her yıl 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası tüm ülkede olduğu gibi Sakarya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ertuğrul Kocacık ve üyeleri, Muhasebeciler haftası sebebiyle Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.Etkinlik, Halil Kocacık Konferans salonunda Prof. Dr. Oktay Güvemli ve Yazar Ali Yaz tarafından anlatılan "Osmanlı'dan Cumhuriyete Muhasebe Tarihi" konuyla söyleşiyle devam etti.