30.07.2017 23:08:17

Muharrem Usta 'Transferde 2-3 gün içinde hep beraber mutlu olacağız'

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, tarih yazmak için kenetlenmeleri gerektiğini söyledi. Usta, transferler ilgili olarak ise, 'İstediğimiz oyuncuları yetiştirmek için gayret içindeyiz. 2-3 gün içinde hep beraber mutlu olacağız. Güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz' dedi.



Trabzonspor'un İstanbul'da Sütlüce Sahil'de Gurbetçi Gençler taraftar grubunun organize yaptığı 50. yılı etkinliklerine bordo-mavililerin Başkanı Muharrem Usta da katıldı. Usta, bordo-mavili taraftarlar, tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinliğe ayrıca Genel Sekreter Gençağa Meriç ile yönetim kurulu üyeleri de geldi. Konser için kurulan platforma çıkan Başkan Usta, burada açıklamalarda bulundu.



"TARİH YAZMAK İÇİN KENETLENMELİYİZ"



Tarih yazmak için kenetlenmenin önemine değinen Usta, "Trabzonspor büyük bir marka. Dünyanın neresine gidersek gidelim bu heyecanı her yerde görüyoruz. Hepimizin yeni başarılara ihtiyacı var. Yeni başarılar ve şampiyonluklar için olağanüstü gayretle koşturuyoruz. Birlikte büyük başarılara imza atacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.



TARAFTARDAN BURAK YILMAZ SESLERİ



Muharrem Usta'nın konuşması sırasında bordo-mavili taraftarlar, sık sık araya girerek milli futbolcu Burak Yılmaz'ın transferinin istediklerine yönelik tezahüratlar yaptı.



"2-3 GÜN İÇİNDE HEP BERABER MUTLU OLACAĞIZ"



Trabzonspor'un iz bırakanları unutmadığını vurgulayan Usta, "Sabırsızsınız, 'Geç oldu, geciktik' diyorsunuz. Herkes transferleri merak ediyor hangi aşamadayız diye. Biz sizlerle beraber şu anda Trabzonspor'da benim de çok görmek istediğim oyuncularımız var, belki biraz gecikti ama 2 Ağustos'a üç günümüz var. Heyecanınızı görüyorum, ne istediğinizin farkındayız, ihtiyacımızı biliyoruz. Bu işin sonlanması büyük ihtimalle Trabzon'daki 2 Ağustos şenliğine yetişecek. Trabzon'daki 50. yıl kutlamalarımıza sizin de bizim de istediğimiz oyuncuları yetiştirmek için gayret içindeyiz. 2-3 gün içinde hep beraber mutlu olacağız. Güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz. Hepimizin mutlu olacağı, hepimizi heyecanlandıran, hepimizin arkasından koşacağı harika takımı sizlere izletmenin çabası içindeyiz" diye konuştu.



"TRABZONSPOR TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUĞU 2010-2011'DİR"



Trabzonspor'un çok değerli şampiyonluklar aldığının altını çizen Usta, "Bundan sonra da alacağız. Biz aslında şampiyonluğu yakın bir zamanda yaşadık. Yeniden şampiyonluklara ihtiyacımız var ama herhalde Trabzonspor tarihinin en önemli şampiyonluğu 2010-2011 şampiyonluğu olacaktır. Şunu yapmayacağız; Biz 7. şampiyonluğumuz olan 2010-11 şampiyonluğuna da saplanıp kalmayacağız. Şampiyonluklar için yola devam ediyoruz. Bu sene muhteşem bir Trabzonspor'u hep birlikte görmek üzeredir" değerlendirmesinde bulundu.





