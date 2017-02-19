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Muharrem Usta: Trabzon'u futbolcu havzası yapmak istiyoruz
19.02.2017 18:44:26

Muharrem Usta: Trabzon'u futbolcu havzası yapmak istiyoruz

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, '5-10 sene içresinde Trabzon'u bu bölgenin ve Türkiye'nin futbolcu yetiştirme havzası yapabilir miyiz

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "5-10 sene içresinde Trabzon'u bu bölgenin ve Türkiye'nin futbolcu yetiştirme havzası yapabilir miyiz. Bunun olmaması için hiç bir sebep yok. Bunun için gayret içerisindeyiz" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Kadir Özcan Tesisleri'nde Nizamettin Algan Konferans salonunda, bordo-mavili kulübün alt yapısı tarafından organize edilen oyuncular ve aileleri için düzenlenen beslenme seminerine katılarak konuşma yaptı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün göz bebekleri olduğunu belirterek, "Burası bir spor kulübü ama bir spor kulübünden öte şeyleri paylaşmamız lazım. Spor kendi içinde çok önemli değerleri barındıran etkinlik alanı. Her anne ve baba için çocuklarını geleceğe hazırlama adına, bu yaşlarda büyük ama çok büyük işlere imza atma durumundayız. Bu kulübün başkanı olarak her zaman sizin yanınızda olacağız. Biz sadece burayı Trabzonspor'a futbolcu yetiştirmek için gören bir yönetim anlayışına sahip değiliz. Umut ediyorum ki hepiniz birer yıldız olun ama bu mümkün değil. Çok çalışan, çok mücadele eden rekabette öne çıkan gençlerimiz tabii ki daha başarılı olacaktır" dedi.

"BAŞARISIZ ÇOCUK YOKTUR. POTANSİYELİ KEŞFEDİLMEMİŞ ÇOCUK VARDIR"

Başarısız hiç bir çocuk yoktur diyen Usta, "Emin olun potansiyeli kullanılmamış çocuk vardır. Potansiyeli keşfedilmemiş çocuk vardır. Bu eğitimde de böyledir. Sporda da böyledir. Ama biz gençlerden şunu istiyoruz. İçinizden bazıları çok önemli futbolcular olacak ama bazıları da doktor, mühendis, vali, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı olacak. Gelecekle ilgili çocuklarımız kendilerine büyük hedefler koymalı. Ben buna inanıyorum. Bu şehirden saydığım mesleklerle ilgili çok insan yetişti" şeklinde konuştu.

"OLMAZSA OLMAZIMIZ YALAN KONUŞMAYAN SPORCULARDIR"

"Trabzonspor kulübü olarak olmazsa olmazlarımızdan birisi yalan konuşmayan sporculara sahip olmaktır. Sporcu genç yalan konuşmaz. Arkadaşını aldatmaz. Saygılı olur. Önce arkadaşı için uğraşan centilmence bir ruha sahip olur. Ülkesine katkı sağlamak için çaba içinde olur. Futbol ise bu saydıklarımdan sonra gelir. Bunlara sahip olmayan hiç bir gencimizin gelecekte ülkede hiç bir iz bırakması mümkün değil. İçimizden güzel gençlerin çıkmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

"TRABZON'U FUTBOLCU HAVZASI YAPMAK İSTİYORUZ"

Eğitimde ve sporda başarılı olan gençlerimizi her türlü desteği vereceklerini belirten Usta, "Yurt dışı ise yurt dışı, yabancı dil ise yabancı dil. Aklınıza ne geliyorsa. Ama okulunda ve sportif alanda başarılı olan çocuklarımıza bu desteği sağlayacağız. Trabzonspor kulübünde her gün sizin şartlarınızı daha iyi yaparak uluslararası düzeyde rekabette başarılı olmanızı için ihtiyacınız olan ne var ise sizlerin dünya çapında başarılı sporcular olmanız için önünüzü açacağız. Futbolda Güney Amerika futbolcu havzasıdır. Oradan çok oyuncu çıkar ve çıkanların çoğu Avrupa'ya gider, bize gelenlerde vardır. 5-10 sene içresinde Trabzon'u bu bölgenin ve Türkiye'nin futbolcu yetiştirme havzası yapabilir miyiz. Bunun olmaması için hiç bir sebep yok. Bunun için gayret içerisindeyiz" dedi.

"İYİ YOLDA OLAN ÇOCUĞUN BABASI TARAFINDAN PAZARLANMASINI ARTIK İSTEMİYORUZ"

Muharrem Usta, iyi yolda giden bir çocuğun babası tarafından artık pazarlanmasını istemediklerini belirterek, "Bir menajer gibi çocuğu benim oğlum iyi benim çocuğum şöyle, diyerek ten piyasada çocuğun üzerinden hareket edecek hiç bir veli istemiyoruz. Çünkü bu çocuklarımıza fayda sağlamıyor. Anne ve babanın nerede durması gerektiğini ekiplerimiz anlatıyorlar. Her bir gencimizi nadide bir çiçek gibi el birliğiyle iyi bir insan olarak yetiştirmek hepimiz aslı görevidir. İyi bir insan ve iyi bir sporcu olsun istiyoruz. İyi bir sporcu ama iyi bir insan değil hiç istemiyoruz" diye konuştu.

"A TAKIMDA KARAKTERLİ OYUNCULARA SAHİBİZ"

Göreve geldiklerinde Trabzonspor'da karakter sorunu olan hiç bir futbolcu kalmayacağını söylediklerini ifade eden Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şükür ki, şu anda 3 gencecik olmak üzere 23 tane oyuncumuz var. Belki bir gün motive olmanız için sizleri de onlarla buluştururuz. İçlerinde bir tane karakter sorunu olan oyuncumuz yok. Çünkü kulübümüz içinde o şekle getirdik. Çok iyi futbolcu ama karakter sorunu var Trabzonspor'da kesinlikle olmayacak. Dayanışma ve güven barındıran futbolcular grubuyla Trabzonspor'u geleceğe taşımak istiyoruz. Trabzonspor ne kadar başarılı olursa gençlerimizde güveni artacak. Aileler sadece çocuklarına değil kötü günde de Trabzonspor'a sahip çıkmalılar. İyi günde herkes sahip çıkıyor. Önemli olan kötü günde sahip çıkmaktır. Çocuklarımız içinde aynısı geçerli. Başaralı olduklarında çocukların arkasında durmak bir veli için marifet değil. Siz onu zor gününde onun arkasında durabiliyor musunuz? Önemli olan odur" dedi.

MİNİK FUTBOLCULARA FORMA DAĞITTI

Toplantının sonunda Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri bordo-mavili kulübün alt yapısında forma giyen minik futbolculara forma dağıtarak onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse / İHA)
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