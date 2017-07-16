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Muharrem Usta'dan Burak Yılmaz açıklaması
16.07.2017 11:12:55

Muharrem Usta'dan Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz transferine ilişkin, ''Çin'de oynuyor ve kulübüyle anlaşmak gerekiyor. Şu anda yoğun bir şekilde kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak'' dedi.

Trabzonspor Macaristan'ın Telki kasabasında yaklaşık 15 gün süren sezon öncesi birinci etap kampının son gününde oynadığı hazırlık maçı ile kampı tamamlarken, Başkan Usta da önceki akşam oynanan maçın son dakikalarında stada gelerek izledi. Maç sonunda kampı takip eden basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Usta, Burak Yılmaz'ın yanı sıra adı geçen diğer transferler ve Ersun Yanal ile yapacağı toplantıya ilişkin konuştu.

"BURAK YILMAZ'LA ANLAŞTIK"

Çin'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi hakkında açıklamalarda bulunan Usta, "Burak'ın Çin'den ayrılması söz konusu olabilir. Burak Trabzonspor'da oynamak istiyor, 50. yılında bu takımda olmak istiyor. Biz de Burak'ı takımda görmek istiyoruz. Burak sonuçta Çin'de oynuyor ve kulübüyle anlaşmak gerekiyor. Şu anda yoğun bir şekilde biz de kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Ancak Çin kulübü ile anlaşmış olursak, anlaşabilirsek Burak ile bu yolculuğu birleştirmiş olacağız. Şu anki görünen tablo bu" diye konuştu.

"ZLATKO JUNUZOVİC OLMADIĞI İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Trabzonspor'a transferini çok istediği ancak gerçekleşmeyen Werder Bremen'in kaptanı Zlatko Junuzovic'le ilgili de Usta, şunları söyledi:

"Zlatko ile büyük oranda anlaşmıştık. Ancak ailesel bir sorun nedeniyle, en azından kendisi tarafından bize aksettirilen bu. O iş olmadı. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Medel konusunu herkes biliyor. Biz Inter'le bu konuda anlaştık. Ancak oyuncu ile de menajeriyle de görüşüyoruz. Dün de bir görüşme yaptık. O da birkaç gün içerisinde belli olur. Eğer oyuncu ile anlaşmamız tamamlanırsa kulüp ile anlaştığımız için çok hızlı bir şekilde onu da tamamlamış oluruz. Görünen şekliyle bizim 2-3 oyuncuya ihtiyacımız var. Ve ne kadar erken olursa o kadar iyi olacak. Ancak Trabzonspor açısından burada gerçekten kalıcı olan ve takıma olağanüstü katkı sağlayacak olan doğru isimleri katmamız şart. Yoksa onun bedeli çok ağır oluyor. Doğru oyuncu seçilmediğinde, onu bir de gönderme problemi ile karşılaşırsınız ki o çok önemli bir sorun. Onun için biraz ince eleyip sık dokumak zorundayız"

"TRANSFER İÇİN ÖNÜMÜZDE ZAMAN VAR"

Trabzonspor'dan gidecek oyuncular konusuna da değinen Başkan Usta, "Ekonomik duruma bakıyoruz. Gidecek olanlar gelecek olanlar. Aslında her iki ihtimale göre de plan yapıyoruz. Önümüzde biraz daha zaman var, acele edip yanlış hareket etmek istemiyoruz. Çünkü onun bedeli ağır oluyor. Her transfer döneminde yankılar oluyor. 'O geldi, bu gitti, öyle olacak, böyle olacak' deniyor. Ancak sezon başladığında işler böyle olmuyor. Yani bu sene de çok iyi oyuncular geldi, geçen sene de önceki sene de gelmişti. Ben hatırlıyorum her sene şu söylenir, 'Bu sene lig bambaşka olacak'. Şimdi de bu sene için bunlar söyleniyor. Haliyle bu işin doğasında var. Oyuncu geldiğinde taraftar, camia heyecanlanıyor. Dediğim gibi doğru ismin gelmesi gerekiyor. Hele bizim için bu şart. Onun için bir bakarsınız 15 gün gelmez, bir anda ikisi, üçü bir anda gelir ve olay kapanır. Bunlar da olur" ifadelerini kullandı.

"ERSUN YANAL İLE DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Teknik Direktör Ersun Yanal ile birlikte bir değerlendirme yapacaklarını belirten Başkan Usta, "Şu ana kadarki durumla ilgili durumla ilgili ihtiyaçlarımız daha iyi şekillendi. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, hangi oyuncularda neredeyiz. Bir masaya yatıracağız. Ben tekrar Türkiye'ye döneceğim. Çünkü Pazartesi çok yoğun işlerim olduğu için orada olmam gerekiyor. Hocamız ile kampın ilk dönemini, hem şu anda transferde nerede olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini değerlendireceğiz" değerledirmesinde bulundu.

"YUSUF ERDOĞAN GİTMEK İSTİYOR"

Başkan Usta, Yusuf Erdoğan'ın Trabzonspor'dan ayrılmak istediğinin altını çizerken buna karşın oyuncunun bedelsiz olarak gönderilmesinin de söz konusu olamayacağını belirtti. Usta, "Yusuf Erdoğan için Beşiktaş kulübü ile görüşüyoruz. Ancak oyuncunun ne Beşiktaş'a ne de başka bir takıma bonservissiz verilmesi söz konusu değil. Ya bonservisi ile göndeririz ya da oturur konuşur sözleşmesini uzatır veya sözleşmesini uzattıktan sonra kiralık olarak başka bir takıma verebiliriz. Ancak tekrar etmekte fayda var, bedelsiz olarak takımdan ayrılması gibi bir durum söz konusu olamaz'' diye konuştu.


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