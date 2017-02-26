26.02.2017 17:22:41

Muharrem İnce’den Yıldırım'a hakaret

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bursa'da Başbakan Yıldırım'a hakaret etti.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Bursa'da referandum için hayır propagandası yaptı.

İnce, Binali Yıldırım'ı da eleştirdi ve "Tam düşük profilli Başbakan böyle bir şey…" diyerek hakaret etti.

İnce, "Kendi kendini imha etmeye razı birisi. Başbakanlığım feda olsun. Binali feda olsun diyor.

Dolar yükseliyor diyorlar. Dolsa ne olur dolmasa ne olur. Ne düşünüyorsun diyorsun diyorlar. İtaat et rahat et diyor.Tam düşük profilli Başbakan böyle bir şey…" dedi.