25.02.2017 10:50:32

Muhammed Taha Gergerlioğlu'ndan, 'Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı'

Strateji ve İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, kaleme aldığı 'Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı' isimli yeni kitabıyla CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluşacak.

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Strateji ve İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, kaleme aldığı "Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı" isimli yeni kitabıyla CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluşacak.Strateji ve İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı adlı yeni kitabını, bugün 4'üncü CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'ndaki Hayy Kitap standında imzalayacak.Yeni kitabında en kritik üç soruya yanıt arayan ve Rejim mi değişiyor? Sistem mi geliyor? Ülkemiz nasıl daha iyi yönetilecek? diye üç önemli soru soran Gergerlioğlu, "Bu sorulara cevap vermek için öncelikle milletimizin siyasal kültürüne bakmalıyız" dedi.Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı, yeni anayasa ve yeni sistemle Türkiye halkının ne kazanacağının altını çizerken, Cumhuriyet tarihinin en majör soru(n)larına da analitik açılımlar getiren stratejik bir kılavuz kitap olarak dikkat çekiyor.