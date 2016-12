29.12.2016 20:44:48

Muhaliflerden 'Suriye' açıklaması

Suriye Muhalefeti Hukuki Danışmanı Osama Abu Zeid, Suriye genelini kapsayacak ateşkese ilişkin, "Suriye muhalefetinin bu anlaşmaya bağlı ve sadık kalacağını ve gelecek müzakerelerde yer alacağını belirtmek istiyorum" dedi.Suriye krizine kalıcı çözüm bulunması amacıyla Rusya, Türkiye ve İran arasında anlaşmaya varılan ve Suriye genelini kapsayacak olan ateşkesin imzalanmasının ardından Suriye'deki muhalif gruplar bu ateşkese uyacaklarını belirtti. Muhalefet adına Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Osama Abu Zeid, anlaşmanın 2 sayfa 5 betten olduğunu belirterek, anlaşmanın Suriye genelini kapsadığını ve hiçbir bölgenin istisna olmadığı vurgusunu yaptı. Anlaşmanın Suriye'deki demografik yapının değiştirilmesini yönelik adımları durdurmayı hedeflediğinin altını çizen Zeid, "Demografik yapıyı değiştirmeye yönelik adımları bir an önce durdurmak, Suriye halkının kanının akmasını durdurmaktır" diye konuştu."Suriye'deki grup komutanları hepsi birden bu anlaşmayı onayladı"Suriye'de sahadaki tüm grup komutanlarının bahsi geçen anlaşmayı onayladıklarını belirten Zeid, konuşmasında şunları kaydetti:"Sizin de bildiğiniz gibi muhalefetin elinde olan bölgelerde zor şartlar altında yaşamaktadırlar ve uluslararası hiçbir yardımın yapılmadığı size bildirmek istiyorum. Ayrıca kuşatma altında olan Suriye halkı bazı bölgelere çok sıkıntı içinde yaşamaktadır ve uluslararası destek çok zayıf kaldı. Anlaşmanın aynı zamanda hedeflediği demografik yapıyı değiştirmeye yönelik adımları bir an önce durdurmak, Suriye halkının kanının akmasını durdurmaktır. Son zamanlarda Şam kırsalında sorunlar yaşanmaktadır. Oradaki halk da ateş altındadır. Tüm hakların önünde, tüm milletlerin önünde Suriye halkı göç etmeye zorlanmıştır. Bütün insanlar da bunu görüyor ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Bugün Suriye'deki grup komutanları hepsi birden bu anlaşmayı onayladılar. Bugün anlaşmayı sahadaki grup komutanları, Rus Hükümeti ve Türk Hükümeti rejime ve müttefiklerine garantör olması şeklinde bu anlaşmayı imzalamıştır.""Anlaşma hiçbir bir bölgeyi ve grubu istisna etmemektedir"Varılan anlaşmanın 2 sayfa 5 betten oluştuğunu aktaran Abu Zeid, anlaşmanın maddelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:"Bu anlaşma 2 sayfa 5 benttir. Birinci nokta bir ay süre içerisinde muhalefetin bu anlaşmaya bağlı ve sadık kalacağını ve gelecek müzakerelerde yer alacağını belirtmek isterim. Ateşkes yürürlüğe girdiği andan itibaren grupların ateşkese uyacağını ve gelecek müzakerelere katılacağını bildiriyorum. Aynı zamanda her iki müzakere tarafları krize siyasi bir çözüm getirmeye çalışacaklardır. Bu müzakereler tabi ki Rus ve Türk Hükümeti tarafından garantör olarak yapılacaktır. Sonuncu bent olarak bu anlaşama nasıl yürürlüğe gireceği konusudur. Siyasi çözüm Cenevre görüşmelerine ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre uygulanacaktır. Anlaşma hiçbir bir bölgeyi ve grubu istisna etmemektedir.""Suriye'nin geleceğinde Esat'ın hiçbir rolü olmayacaktır""Müzakereler Cenevre görüşmelerine ve Cenevre birinci bildirisine göre uygulanacaktır" diyen Zeid, "Bu demektir ki, Suriye'nin geleceğin de Esat'ın hiçbir rolü olmayacaktır. Grup komutanları bu anlaşmayı imzalamıştır ve bu anlaşmaya bağlı kalacaklardır. Rejimin yanında bulunan 40 grup bizimle savaşıyor. Onların bize göre DEAŞ'tan hiç bir farkı yoktur. Bizim Rusya ile anlaşmamıza göre karşı tarafın nasıl karşılık vereceğine bağlıdır. Bizim ateşkese sadık kalmamız onlara bağlıdır. Sonuç olarak şunu bildirmek isterim buradan Suriye halkına bir mesaj göndermek isterim; Elimiz her zaman tetikte olacaktır. Halkımız için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" diye konuştu.