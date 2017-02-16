16.02.2017 10:21:11

Muhalifler, Esed rejimi ile yüz yüze görüşmek istiyor

Suriyeli muhalifler, Astana'da Şam yönetimiyle yüz yüze görüşmek istediklerini açıkladı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Suriyeli muhaliflerden oluşan Yüksek Müzakere Komitesi (HNC) sözcüsü Salim el Muslat al Hadath, Suriye hükümetiyle Cenevre barış görüşmeleri sırasında bir araya gelmek istediklerini belirtti.

Reuters'a konuşan el Muslat, muhalefetin Beşar Esed hakkındaki pozisyonlarının değişmediğini de sözlerine ekledi:



"FİKRİMİZ DEĞİŞMEDİ"



"Esed'in geçiş sürecinde bir rolü olamaz. İktidarda kalması durumunda Suriye halkının ödediği ağır bedel heba olur."



NE KONUŞACAKLAR?

HNC sözcüsü, Şam ile ilk olarak geçiş sürecini gözetecek bir kurulunun oluşturulmasını müzakere etmek istediklerini kaydetti.



ESED NE DÜŞÜNÜYOR?



Esed daha önce bu fikre sıcak bakmadığını ifade etmişti.

"ZAMAN KAZANMAK İSTİYORUZ"

Şam ile doğrudan görüşerek zaman kazanmak istediklerini söyleyen el Muslat, "Doğrudan müzakere istiyoruz, Suriye halkının acılarının kısa sürede sonlanmasını istiyoruz" diye vurguladı.

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