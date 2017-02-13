13.02.2017 09:12:12

Muhalifler Cenevre'ye hazırlanıyor

Suriyeli muhalifler, 20 Şubat'ta Cenevre müzakerelerine katılacak heyete SMDK üyesi Nasır el-Hariri'nin başkanlık edeceğini açıkladı. Uluslararası topluma mesaj gönderen muhalifler, Esed'in Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını vurguladı. Muhalifler, rejimin ateşkes ihlâllerini durdurmasını, siyasi mahkûmları serbest bırakmasını ve tüm yabancı milislerin ülkeyi terk etmesini istiyor.

Cenevre müzakerelerine katılmak için hazırlıklarını sürdüren Suriye'nin askeri ve siyasi muhalifleri, heyet başkanlarını açıklayarak Beşşar Esed rejiminden ateşkes ihllâlerini durdurmasını ve siyasi mahkûmları serbest bırakmasını istedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanan Suriyeli muhalifler, Cenevre'de Birleşmiş Milletler himayesinde yapılacak müzakereler öncesi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 20 Şubat'ta başlayacak görüşmelere gidecek 21 kişilik heyetin başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Komitesi üyesi Nasır el-Hariri yapacak. Heyetin başmüzakereciliğini Muhammed Sabra üstlenecek.

SMDK kaynaklarına göre heyetin siyasi muhalefet kanadı şu isimlerden oluşuyor:

Nasır el-Hariri (Heyet Başkanı), Muhammed Sabra ( Başmüzakereci), Elis Müferrij (Heyet Başkan Yardımcısı, Fuat Aliko, Muhammed el- Şemali, Abdulmecid Hamo, Neşet Taime, Abdulehad Satifo, Halit Muhamit, Basma Kasmani, Alaa Arafat.

Heyet üyelerinden Muhamit, Moskova; Arafat Kahire yönetimine yakınlıklarıyla biliniyor.

Cenevre'ye gidecek heyetin askeri kanadında ise şu isimler var:

Fatih Hassun (Humus Tahrir Harekatı), Beşşar el-Zubi (Güney Cephesi), Rakan Dokan( Güney Cephesi), Mutasim Şamir (Feylak-ul Rahman), Ahmed Osman (Sultan Murat Tugayı), Ziyad el-Hariri (Güney Cephesi), Halit Aba (Şam Cephesi), Memun Hac Musa (Sukuru'ş Şam), Heysem Rahme (Şam Kol Ordusu), Halit Nabulsi (Güney Cephesi).

"SURİYENİN GELELCEĞİNDE ESED'İN YERİ YOK"

Suriyeli muhalifler açıklamada, uluslararası kamuoyunu, "Esed rejiminin oyunları" konusunda uyararak bunlara izin verilmemesini istedi.

Muhalifler, sivillerin korunması, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve kuşatma altındaki bölgelere insani yardımların girmesine izin verilmesini öngören 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi karanının uygulanmasını istedi.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık 2016 ‘da yürürlüğe giren ateşkesin korunması ve rejim ihlâllerinin durdurulmasını talep eden muhalifler açıklamada, "Suriye'nin geleceğinde Esed'in yeri olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne de vurgu yapan muhalifler, tüm yabancı güçlerin ve milislerin ülkeyi terk etmesini istedi.

Açıklama ayrıca, Esed rejiminin işlediği savaş suçlarından sorumlu tutularak yargılanması istendi.

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